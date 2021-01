Aracely Arámbula desafía a Instagram y sube foto desnuda

Ciudad de México.- Aracely Arámbula está agradecida con la vida y como un regalo especial a sus fans, o los "Arafamilia", como ella los llama, la actriz de 45 años desafió las políticas de Instagram y compartió una fotografía en la que posa completamente desnuda.

A través de su cuenta de Instagram, Arámbula posteó la instantánea en blanco y negro en la que luce su figura, siendo la primera fotografía del 2021 que sube la artista.

Para acompañar la foto que ha sido muy bien recibida por sus seguidores, Aracely reflexionó sobre lo que espera para este nuevo año: salud, abundancia y bienestar, recordó que la vida es un regalo que debe ser valorado en todo momento.