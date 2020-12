Aristóteles Sandoval llega por última vez a Palacio de Gobierno de Jalisco

Fernanda Carapia

Guadalajara.- Jorge Aristóteles Sandoval Díaz llegó, por última vez, al Palacio de Gobierno donde se le rindió un homenaje de cuerpo presente.

Su esposa, Lorena Arriaga, y sus hijas, Leonela y Geovanna, rompieron en llanto. Fueron consoladas por el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, y su esposa, Geovanna Santillán, quienes recibieron el féretro en el ingreso de la sede del Poder Ejecutivo.

El ataúd descendió. Los elementos de la Policía del Estado, incluyendo las llamadas toritas -legado de su Administración como Gobernador- saludaron, los ciudadanos rompieron en aplausos.

"¡Gracias Gobernador, muchas gracias!", gritó una mujer con la voz entrecortada.

Elementos de la Unidad de Protección Civil del Estado salieron para llevar al ex Mandatario al Ex Congreso.

Ahí, Alfaro recordó la trayectoria de Sandoval Díaz, ese hombre que marco la segunda transición democrática de Jalisco.

También hubo tiempos para recuerdos. Ese año en que ambos ganaron una elección, Sandoval Díaz como Alcalde electo de Guadalajara y él como Presidente Municipal electo de Tlajomulco.

Ese día, se fueron a tomar unas copas y ahí se habló claro: en algún momento serían adversarios políticos. Y así fue, tres años después con tendieron por la Gubernatura y Aristóteles ganó.

"Jorge me demostró que es sin duda un político de excepción, y aunque teníamos estilos diferentes y aunque la vida nos llevó por caminos en los que fuimos adversarios políticos es un hombre a quien siempre por a respetar"

Gobierno de Jalisco se coordina con Federación para indagar crimen del exgobernador

El gobierno de Jalisco se coordinará con la Federación para investigar el asesinato del ex Gobernador Aristóteles Sandoval ocurrido la madrugada de este viernes en Puerto Vallarta, aseguró el gobernador Enrique Alfaro.

Luego de señalar que es momento de unidad ante delincuentes que buscan sumir a Jalisco en el miedo y la zozobra, Alfaro sostuvo que redoblarán la vigilancia en el municipio.

El mandatario indicó que se puso en contacto tanto con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como con el Secretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

"Estamos coordinados y estamos trabajando juntos como debe de ser", aseguró el titular del Poder Ejecutivo.

Alfaro calificó como "cobarde" el crimen del que fue objeto Aristóteles en el bar Distrito 5 y aseguró que las pesquisas llegarán hasta sus últimas consecuencias.

"Es un hecho que nos duele profundamente", manifestó Alfaro.