Astronautas publican video celebrando la Navidad desde el espacio

Tripulantes de la sección estadoununidense de la Estación Espacial Internacional (EEI) publicaron un video en Twitter en el que comparten un mensaje con motivo de las fiestas decembrinas.

Entre las frases ya conocidas y los típicos deseos, los astronautas mostraron una guirnalda que crearon sólo con objetos que encontraron en la EEI. Esto lleva a preguntarnos ¿cómo se celebra la Navidad en este espacio reducido con recursos limitados, mientras se tiene en mente otras prioridades?

Season’s greetings to Earth from the @Space_Station! ❄️ 🎁 ☃️



Crew members on orbit share what the holidays mean to them, and how they'll be celebrating in space. Bonus: a station vs. Mission Control decorating contest! Watch: https://t.co/8g7LoQso9p pic.twitter.com/dyWZ93VjgK