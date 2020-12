México: Banxico arrancará el nuevo año 2021 con “rostro de mujer”

Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) iniciará 2021 con una nueva integrante, debido a la incorporación de Galia Borja Gómez recién designada como miembro de la Junta de Gobierno.

En el próximo año no sólo se contará con un tercer miembro nombrado por el gobierno de la Cuarta Transformación, sino que para diciembre se terminará el periodo de Alejandro Díaz de León como gobernador del banco central.

Con ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo habrá designado a tres de los cinco miembros del órgano colegiado que tiene a su cargo la política monetaria del país, sino que tendrá el privilegio de designar a un cuarto integrante.

Incluso, existe la posibilidad que de los tres que actualmente provienen de la 4T pueda salir el próximo gobernador, quien tendría pase directo a la silla que dejará Díaz de León, sin pasar por la ratificación del Senado.

Así ocurrió en el caso de Díaz de León, quien ya era subgobernador, y al renunciar Agustín Carstens para irse a Basilea, Suiza, a dirigir el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) en noviembre de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto lo eligió para el relevo.

Con rostro de mujer. Con la actual junta de gobierno, López Obrador también podría elegir entre Irene Espinosa y Galia Borja a quien sería la primera mujer gobernadora en la historia de Banxico.

Galia Borja Gómez, actual titular de la Tesorería de la Federación. (Agencia Reforma)

Otra posibilidad que se prevé entre analistas financieros es que una vez que concluya el periodo de Díaz de León, se premie a Arturo Herrera por haber sido un buen bateador emergente cuando renunció Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y su lugar como responsable de las finanzas públicas del país sería ocupado por el subsecretario del ramo, Gabriel Yorio.

Sustituto de gobernador de Banxico saldrá de la misma junta

Con ello, se abren dos posibilidades: la de elegir a la primera mujer gobernadora del Banxico, u optar por Herrera, quien saldría de la carrera presidencial para seguir con la tradición política de enviar a un secretario de Hacienda a Banxico, como pasó con Guillermo Ortiz y Agustín Carstens, ante las escasas posibilidades de poder competir al interior del gabinete.

El economista en jefe de Grupo Financiero Ve Por Más, Alejandro Saldaña, dice que a pesar de que falta mucho tiempo para elegir al sustituto de Díaz de León, considera que es probable que salga de la Junta de Gobierno que entrará en funciones en 2021.

"Es muy difícil especular en estos momentos saber si va a ser así, o si va a ser alguien externo", considera.

Independientemente de los posibles candidatos con los actuales subgobernadores, que fueron nombrados por la presente administración, afirma que se cuenta con un banco central que se mantiene actuando de forma prudente y no se ha afectado su credibilidad.

"Es algo positivo en muchos sentidos para la estabilidad macroeconómica y financiera del país", asegura.

Con ‘mano’ de la 4T. La directora de Análisis de Finamex Casa de Bolsa, Jessica Roldán, coincide en que puede haber desde un nuevo nombramiento, y que esa persona se convierta en un gobernador central, o que se elija a uno de los que ya están en la junta.

Pero, en su opinión, es evidente que la Junta de Gobierno que operará a partir de 2021 estará mucho más configurada de acuerdo con las preferencias de López Obrador.

Destaca que son circunstancias muy particulares las que han hecho que el Presidente tenga la oportunidad, a dos años de su mandato, de elegir a tres miembros del órgano colegiado.

Subgobernadores designados por ocho años

Refiere que, de acuerdo con la ley, los subgobernadores son designados para un periodo de ocho años, de tal manera que no todos sean elegidos por un solo gobierno, pero con la salida temprana tanto de Carstens como de Roberto del Cueto, se abrió esa ventana de oportunidad.

No obstante, si se considera lo que ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la especialista destaca que hizo seis designaciones durante su mandato, pero ratificó a Agustín Carstens como gobernador y a Del Cueto para continuar con su papel en la Junta de Gobierno.

Además, Peña Nieto escogió a Javier Guzmán, Alejandro Díaz de León y a Irene Espinosa, matiza la analista.

La diferencia clave, subraya es que mientras Peña Nieto optó por ratificar en sus puestos a dos de sus integrantes, es poco probable que eso suceda durante la gestión de López Obrador.

Otro aspecto que resalta es que esas designaciones vinieron muy temprano, al inicio del gobierno de López Obrador, y por eso la Junta de Gobierno del Banco de México será a su preferencia por mucho más tiempo.

Equilibrando la balanza. Respecto a la eventualidad de que Borja Gómez sea la primera mujer en gobernar el Banco de México, Roldán dice que los mercados casi nunca se fijan en ese tema. Más bien, se enfocan en ver las credenciales de quienes ocupan los cargos y cómo se va configurando la toma de decisiones de política monetaria.

Sin embargo, la especialista reconoce que con Borja Gómez se sigue avanzando en la idea de la actual administración de equilibrar la balanza en materia de equidad de género.

Por eso, más que agradar a los mercados, como analista ve con buenos ojos que, para los puestos vacantes, se siga pensando en mujeres para posiciones de liderazgo en distintos sectores, lo cual es bienvenido.

Definitivamente se abre la puerta para que haya una gobernadora de Banxico, afirmó, porque ahora las probabilidades aumentan al tener 40% de la composición de la Junta de Gobierno con dos mujeres.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Banqueros alertan: reforma a Banxico pone en riesgo al sistema financiero en México

México: Muñoz Ledo califica la reforma de Banxico como “muy peligrosa”

México: 'Fracasa' alerta de bancos sobre los riesgos de la Ley Banxico