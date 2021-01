Cáscara de huevo, tu mejor aliado para un jardín saludable; 5 consejos útiles

MÉXICO.- Los huevos son parte de la canasta básica en un hogar mexicano. Sirven para diferentes tipos de platillos e incluso es un ingrediente base en la repostería. Sin embargo, la mayoría desconoce el gran aliado que representa la cáscara para poder mantener un jardín saludable.

Cada vez que ingieres huevo y desperdicias su cáscara, estás gastando dinero y desaprovechando la fantástica fuente de calcio que representa tanto para tus plantas y animales de patio.

Las cáscaras de huevo están llenas de virtudes y pueden reciclarse fácilmente en el jardín, refiere el portal Jardín Mágico, es por ello que a continuación compartimos cinco formas de usar las cáscaras de huevo en el jardín, y convertirnos así en agentes de cambio, por un mundo cada día más libre de químicos y contaminantes, que terminan vulnerando la salud humana. Entre las recomendaciones destacan las siguientes:

Usa las cáscaras de huevo para tener una tierra fértil

Las plantas necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, pero también calcio. Las cáscaras de huevo son una excelente fuente que debe ser explotada.

Puedes usar cáscaras de huevo trituradas en el mantillo para mejorar el suelo. Cuando los pequeños trozos de cáscara de huevo penetran en el suelo, se biodegradan bien. También promoverán el flujo de agua y el paso de aire. Esto deleitará a las lombrices de tierra y mantendrá la tierra bien suelta sin tener que trabajarla.

Nutre a tus gallinas con cáscaras de huevo

El alimento para las gallinas no debe tomarse a la ligera ya que condicionará la calidad de los huevos que comerás. Si no utilizas un alimento orgánico que ya esté preparado, entonces tendrás que asegurarse de que tus gallinas no tengan una deficiencia de calcio. Una dieta equilibrada evita las deficiencias en la gallina.

Enjuaga las cáscaras de huevo, retira la membrana interior y déjalas secar. Tritura las cáscaras en pequeños trozos y colócalas en un recipiente junto al comedero de las gallinas.

¿Cómo saber si las gallinas tienen un déficit de calcio? Bueno, ¡empezarán a comerse sus propios huevos!

Ayuda a los pájaros que visitan tu jardín

Si no tienes gallinas, deberías saber que las aves también necesitan calcio. Como sabrás, el número de pájaros en el mundo está disminuyendo drásticamente y es nuestro deber como jardineros darles una mano.

Para hacer esto, nada podría ser más sencillo. Haz pequeños trozos de tus cáscaras de huevo y esparce por tu jardín.

Excelente repelente orgánico de babosas y caracoles

Aunque no encuentro esta solución particularmente efectiva, puedes usar cáscaras de huevo en el jardín, alrededor de tus plantas de vegetales, para repeler babosas y caracoles.

Las babosas y los caracoles odian resbalar por los bordes afilados de las cáscaras de huevo. Es como si se movieran sobre cuchillos afilados. Simplemente aplástalas en pequeños trozos y ponlas alrededor de las plantas que deseas proteger.

Enriquece el compost con cáscaras de huevo

Aplasta bien tus cáscaras en pequeños pedazos, y luego ponlas al contenedor de compost. Tu abono será enriquecido con calcio. Esto será muy útil cuando lo uses la próxima temporada, especialmente si tu suelo es pobre y deficiente. Esto mejorará enormemente la calidad de tu compost.

(Con información de Eco Jardín Mágico)

