Eiza González revela haber tenido baja autoestima a sus 15 años

MÉXICO.- La actriz Eiza González se volvió tendencia en redes sociales debido a una transmisión en vivo por Instagram que realizó la noche de ayer lunes, donde mencionó que debido a las críticas de los medios de comunicación y del público a lo largo de su carrera, su autoestima se vio disminuida durante su juventud cuando tenía 15 años.

"Me da mucha tristeza porque tuve muchos problemas para sentirme suficientemente buena o talentosa a cierta edad y no puedo imaginarme lo que es para las niñas vivir en un mundo así", comentó la actriz en el video de Instagram, el cual ya no está disponible en su cuenta, aunque fue retomado por varios medios.

"Estoy pagando los estragos de los 14 o 15 años que te dicen que debes tener cierta imagen y si eres vulnerable, no eres una chingona, y si caes en las críticas, pues 'qué pendeja' porque caes. Entonces te critican por caer", agregó.