Enorme explosión en aeropuerto de Yemen fue captada en video; 22 muertos

Saná.- Una enorme explosión sacudió el miércoles el aeropuerto en la ciudad de Adén, en el sur de Yemen, poco después de que allí aterrizó un avión que transportaba al gabinete recién formado, informaron funcionarios de seguridad. Por lo menos 22 personas perdieron la vida y 50 resultaron heridas.

La fuente de la explosión no estaba clara de inmediato y de momento ningún grupo ha reivindicado el ataque.

Live #Yemen #Aden Airport shortly after a plane carrying the new government lands #Live #missile pic.twitter.com/iSnbabPKZi