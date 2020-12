¿Es malo poner a cargar tu laptop mientras la utilizas? Aquí te decimos

MÉXICO.- Sin duda alguna, en estos tiempos de pandemia unos de nuestros mejores acompañantes han sido el celular, las computadoras de escritorio y laptops, e incluso la televisión debido a que la mayor parte del año nos la hemos pasado en casa siguiendo las medidas sanitarias por el COVID-19, mientras estos aparatos nos ayudan a resolver el trabajo, la tarea o a pasar el tiempo.

Así, usamos nuestros aparatos electrónicos más allá del tiempo habitual, y, en el caso de la laptop, la tenemos a veces hasta conectada mientras la estamos utilizando. Pero ¿es correcto tener enchufada nuestra computadora portátil a la corriente eléctrica mientras la ocupamos?

Quizá has escuchado rumores que te aseguran que no debes usar la laptop si está conectada debido a que si trabajas en ésta mientras se carga ocasionarás un daño en tu equipo, pues al estar enchufado a la corriente eléctrica por mucho tiempo se puede producir una sobrecarga en la batería, o ésta disminuirá su vida útil y hasta se dañará por completo.

De acuerdo con el blog de [email protected] Consulting, especialistas en soluciones tecnológicas, la batería de nuestra laptop no se puede sobrecargar por estar conectada mientras la usamos. Esto se debe a que "si la batería llega al 100 por ciento deja de cargar y no volverá a cargar hasta que el voltaje llegue a cierto nivel. Luego de que la batería se descargue un poco, el cargador volverá a cargar la batería a un 100 por ciento y dejará de hacerlo". Así que no hay riesgo de que se dañe.

Los ordenadores portátiles más actuales están conformados por dos tipos de batería: la batería de iones de litio (Li-ion) y la de polímero de litio (LiPo) lo cual favorece su uso, ya que nuestras laptops podrán soportar numerosos ciclos de carga sin que la batería se sobrecargue.

Altas temperaturas afectan la batería de tu laptop

De manera automática, la computadora tan pronto como se cargue en su totalidad dejará de consumir energía eléctrica. En consecuencia, mantenerla enchufada no causará ningún daño a la batería ni generará alguna diferencia en la vida útil general de ésta.

Por otro lado, un factor que sí afecta la vida útil de una batería son las altas temperaturas, por lo que no es recomendable dejar la computadora portátil en sitios con poca ventilación y temperaturas elevadas. De igual manera [email protected] Consulting aconseja "no combinar la alta temperatura y altos voltajes, este problema se agrava aún más.

Algunos consejos que menciona Dell Soporte para cuidar la vida útil de la batería de nuestra laptop, es cargarla al 100 por ciento y no dejarla que se descargue en su totalidad para ponerla a cargar nuevamente. También recomienda que para favorecer el rendimiento de la batería de tu laptop puedes configurar el equipo en el modo de ahorro de energía, desactivar el bluetooth o la red inalámbrica si no se utiliza y bajar el brillo de la pantalla.

