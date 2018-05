Disfrutan más de 160 mil la edición 2018 del Hell & Heaven

Agencia

Ciudad de México.- Marilyn Manson uno de los actos más esperados presentándose en el Heaven Stage, en medio de un escenario rojo con dos grandes pistolas.

La euforia del público aumentó al sonar "Mobscene", para después cambiar el escenario a un fondo azul que despedía fuego del piso y la voz única de Manson cantando "The Beautiful People".

Manson no dudó en mostrar afecto y admiración por México y por sus fans reunidos en aquel lugar.

El ambiente en el festival se mantiene familiar con la ayuda de cuatro escenarios, food trucks al rededor del autódromo, aéreas de descanso e incluso una sección improvisada dedicada a los más pequeños de la familia, niños que pueden tener acceso a una área de juegos donde pueden caracterizarse como estrellas de rock.

La noche llegó de la mano de los estadunidenses Megadeth, quienes subieron al escenario haciendo sonar "Hangar 18" y ligándola a "She-Wolf" y "In My Darkest Hour". Fuego y pantallas que reproducirían gráficos espectaculares acompañaron su show.

En el Stage, seguidores de Tenacious D aguardaban impacientes para su espectáculo y afirmaron "Jack Black es un gran actor, pero es mejor con una guitarra y un micrófono".

Se acerca el final de Hell & Heaven, que en dos días ha conseguido 160 mil asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hell and Heaven fest nació en 2010 bajo la consigna de ofrecer un nuevo espacio para todos los amantes del metal, el rock pesado y sus vertientes. Una congregación anual donde exponentes nacionales e internacionales de esta corriente musical.

Fans se deleitaron al escuchar a sus carteles favoritos. (Foto: Internet)

