EEUU: Juez autoriza transmitir en vivo juicio contra policías por muerte de Floyd

Minnesota.- Un juez confirmó su decisión de transmitir en vivo el juicio de cuatro expolicías de Minneapolis acusados por ocasionar la muerte de George Floyd en Minneapolis.

El juez Peter Cahill dijo en su orden el viernes que permitiría la cobertura de video debido al inmenso interés mundial en el caso y al espacio limitado del tribunal, informó el diario Star Tribune. El juicio está programado para marzo.

Cahill desestimó las preocupaciones de los fiscales estatales, quienes argumentaron el mes pasado que las imágenes y el audio del juicio violaría las reglas judiciales y ahuyentaría a posibles testigos.

