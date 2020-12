Katy Perry se burla de su parecido con Zooey Deschanel en "Not the End of the World"

Ciudad de México.- Katy Perry lanzó su más reciente sencillo "Not the End of the World" a través de redes sociales, causando una gran sorpresa entre sus seguidores, quienes la volvieron tendencia inmediatamente después de ver el nuevo clip y que aparecía Zooey Deschanel, la protagonista de "500 días con ella".

Y es que el parecido entre Katy Perry y Zooey Deschanel ha sido una de las bromas que los fans de ambas estrellas han realizado a lo largo de los años.

The American actress @ZooeyDeschanel will be featured on @KatyPerry’s music video for ‘Not the End of the World’ 🪐🌍 pic.twitter.com/6SRsv2q6sk — Katy Perry Activity (@ActivityKaty) December 20, 2020

Al inicio se ve que un grupo de extraterrestres están buscando a Katy Perry para llevársela y que pueda hacer una interpretación, luego que ellos son sus más grandes fans en el universo.

Sin embargo, mientras la cantante pasea a su bebé en un parque, se cruza con Zooey Deschannel. Tras una equivocación los aliens inducen a la actriz, pero no se percatan de su equivocación pese a que ella les dice que no se trata de la cantante.

Mientras es presentada ante la tripulación, los aliens le dicen que la han salvado de la auto destrucción del planeta Tierra, a la vez que se ve una cuenta regresiva con cerca de 40 minutos.

Como se puede ver después ella accede a hacer un show siempre y cuando la ayuden a salvar a nuestro mundo, a lo cual acceden y después se le ve con la clásica peluca azul de la esposa de Katy Perry.,así como la indumentaria que usó en el video "California Gurls".

Este guiño, al poner a Zooey en el video y hacer referencia entre el gran parecido con Katy, no pasó desapercibido por los fans de ambas y así fue como lo tomaron desde muy temprano.

Jamás me levanté temprano para mis clases pero adivinen quién durmió 4 horas y aún así se despertó pa ver el vídeo de Katy Perry 💕

Not The End Of The World pic.twitter.com/XAypUdnWrs — Valentina Mojica (@Valenti23733284) December 21, 2020

Ay es que solo salio unos segundos pero aun así me encantó 🥺✨🧚🏻‍♀️

Not The End Of The World#KatyPerry#NotTheEndOfTheWorld pic.twitter.com/wfMUTxSVRq — Nancy Ochoa (@nancy_8as) December 21, 2020

Katy solo salió 4 segundos en el vídeo 😭

NOT THE END OF THE WORLD pic.twitter.com/JD3BX0zD5u — Vicent🤡❤️ (@Vicente60698292) December 21, 2020

