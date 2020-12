Mala calidad de la carretera México-Querétaro enoja a automovilistas

MÉXICO.- Las obras de mantenimiento en la carretera México-Querétaro han provocado molestia en los automovilistas que transitan por esta vía.

Usuarios frecuentes de la carretera dijeron que por estas obras han hecho hasta cinco horas en un recorrido en el que usualmente hacen 2 horas y media o 2 horas 40 minutos.

Adán Pérez, un empresario que reside en Juriquilla, pero que viaja todas las semanas a la Ciudad de México donde están sus oficinas, dijo que ha tardado hasta dos horas en un tramo de no más de 20 kilómetros, poco antes de la caseta de Palmillas.

Andrés Fernández Ruiloba explicó que en ocasiones, ante el congestionamiento vehicular en la autopista, debe tomar el libramiento Palmillas-Apaseo el Alto que pasa por Apaseo El Grande, Guanajuato, una zona que considera insegura para transitar.

"Es un relajo irte hasta allá, es una vueltota, son zonas aparentemente inseguras, hay trayectos en los que voy yo solo en la camioneta, y de vez en cuando pasa una camioneta que podría parecer sospechosa, una pick-up con cristales polarizados, hay mucha inseguridad", expresó.



"Cuando me voy por ahí no es por decisión propia sino porque me marca menos tiempo el Waze, cada que voy pongo el Waze para ver por donde me manda, no estoy seguro cuantos más kilómetros son, pero me voy por ahí porque suele ser más rápido".