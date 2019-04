Niega CFE riesgo de nuevos apagones en la Península

Angélica Hernández

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) negó que exista riesgo de nuevos apagones en la Península de Yucatán, como lo señaló ayer el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer.



Esto, a pesar de que en menos de un mes, la Península sufrió dos apagones, uno el 8 de marzo y otro el 5 de abril, afectando a los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.



"Las declaraciones del comisionado presidente de la CRE son alarmistas, porque no tenemos desabasto de gas. No hay desabasto y apagones a la vista", aseguró el director general de la CFE, Manuel Bartlett, en conferencia de prensa.



En tanto, el director de Transmisión de la CFE, Noé Peña Silva, comentó que la capacidad instalada y generación en la Península es suficiente para cubrir la mayor demanda en verano, la cual es cercana a los 2 mil megawatts.



En caso de que la Comisión tenga alguna falta de gas natural, puede emplear el uso de diesel y combustóleo para continuar con la generación y suministro eléctrico, expuso el subdirector de Negocios no Regulados de CFE, José Manuel Muñoz.