Países europeos rechazan vuelos de Gran Bretaña por nueva cepa de Covid-19

Berlín.- Varios países de la Unión Europea prohibieron el domingo vuelos provenientes del Reino Unido, y Alemania consideraba limitar dichos vuelos para asegurar que la nueva cepa de coronavirus que se propaga en el sur de Inglaterra no se establezca sólidamente en el continente.

Los Países Bajos prohibieron los vuelos del Reino Unido por lo menos lo que resta del año, mientras que Bélgica iniciará una prohibición de vuelo durante 24 horas a partir de la medianoche y también suspendió las conexiones en tren a Gran Bretaña, incluido el Eurostar. Austria e Italia indicaron que detendrían vuelos del Reino Unido, pero no dieron detalles del periodo de la prohibición.

El primer ministro italiano Luigi Di Maio dijo en Twitter que el gobierno se preparaba para tomar medidas “para proteger a los italianos” de la nueva variante de coronavirus. Aproximadamente dos decenas de vuelos estaban programados para llegar el domingo a Italia, la mayoría a la región norte de Lombardía, pero también a Veneto y Lazio, que incluyen Venecia y Roma respectivamente.

Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il @MinisteroSalute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna.

