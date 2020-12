Paola Morán, la preparación de la velocista mexicana de cara a Tokio 2021

Adrián Basilio

MÉXICO.- Una marca menor a los 51 segundos le permitiría a Paola Morán estar en la Final de los 400 metros planos en Tokio 2021, sus primeros Juego Olímpicos.

La velocista, con marca para la cita nipona, estima ese crono gracias al pulido de detalles en su reacción de salida y resistencia que ha hecho estos meses pese a no poder estar cerca de su entrenador Luis Montes debido a la pandemia por Covid-19.

"Después del Mundial (de atletismo de Doha 2019), que me quedé a seis centésimas de pasar a la Final, me quede con esa espinita y claro que la meta ahora en Tokio es pasar a la Final", advirtió Paola.

"La meta es correr los 50 segundos, ya estar dentro de ese rango, 50 alto o 50 bajo. (Pero) esto se definirá un poco más cuando empiece a competir", dijo.

Preparación rumbo a Tokio

La medallista de plata en Lima 2019 considera que el próximo año será muy irregular en marcas porque la temporada 2020 prácticamente no existió y las corredoras se cuidarán mucho de cara a Tokio.

"Los 400 metros planos no es una prueba en la que se registraron grandes marcas en el año. Casi nadie nadie mejoró sus marcas, todas corrieron 51 segundos, 50 alto y creo que para mi fue bueno porque siento que no me quedé tan atrás y el siguiente año todas vamos a empezar en un nivel más parejo", apuntó quien tiene 51"02 como mejor crono de por vida hasta ahora.

Morán contempla participar en máximos encuentros atléticos en Europa y Estados Unidos, así como el Nacional de Atletismo, antes de llegar a Tokio 2021.

