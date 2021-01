EU: Pelosi pide la destitución del presidente Trump; amaga con nuevo juicio

Washington.- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidió al vicepresidente, Mike Pence, que invoque la 25ª enmienda de la Constitución para destituir al presidente, Donald Trump, sugiriendo que el Congreso podría comenzar un proceso de juicio político ('impeachment') si Pence y el Ejecutivo no actúan.

"Al llamar a este acto sedicioso, el presidente ha cometido un asalto indecible a nuestra nación y a nuestro pueblo", censuró Pelosi en una rueda de prensa, según informa CBS News.

La posibilidad de hacer uso de la 25ª enmienda de la Carta Magna estadounidense resuena desde el asalto al Capitolio por parte de partidarios de Trump durante la sesión conjunta en la que el Congreso de Estados Unidos se disponía a ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre.

