¿Sanas distancias o cercanías hipócritas durante las fiestas decembrinas?

MÉXICO.- Al hablar de la sana distancia, pensamos inmediatamente en las exhortaciones de las autoridades sanitarias mundiales, a quienes les preocupa una nueva ola de infecciones de coronavirus durante estas fiestas decembrinas. Esta navidad sin duda será una celebración atípica, en donde las aglomeraciones y reuniones tendrán que suspenderse, asimismo podría ser un momento ideal para replantearse la coexistencia de los unos con los otros y el ejercicio de la hipocresía.

“En los entornos donde abundan los hipócritas, los sinceros son los malos y la verdad es la gran enemiga. Por ello, siempre serán preferibles las distancias honestas cuando nuestros valores choquen a esa cercanía sibilina que trae máscaras de amabilidad y armaduras doradas detrás de las que se esconden personas falsas”, señala una especialista en salud mental para el portal La Mente es Maravillosa.

La hipocresía es mucho más que la clásica disonancia entre nuestros ideales de vida y nuestros comportamientos. Expertos señalan que en ocasiones, el propio entorno que nos rodea nos obliga a ello. “Casi sin que nos demos cuenta acabamos haciendo cosas que no armonizan con nuestros principios, ideas o convicciones”, puntualizan.

La psicóloga Valeria Sabater, enfatiza que en ocasiones, estamos obligados a compartir espacio con ese familiar de ideas extremas, o incluso con ese directivo que no calza nuestros mismos principios morales, lo que nos lleva a caer en ese vicio moral que es la falsedad.

Es por ello que la especialista en la salud mental recomienda crear adecuados espacios de autoprotección donde no caer nunca en el insano ejercicio de la hipocresía. Indicando que al intuir algo tan sencillo como la incompatibilidad de caracteres o de valores, hay personas honestas que eligen poner distancia con adecuada elegancia y respeto. Aunque señala que lamentablemente, no todo el mundo inicia este tipo de política de los buenos principios, sin duda, lo más correcto sería que nosotros mismos estableciéramos un cordón de seguridad y nos alejemos lo bastante como para no volver a coincidir con aquella persona.

¿Hipocresía en la familia o en el ambiente laboral?

Pero, si esa persona no grata es un familiar, un compañero de trabajo o un jefe, puede que no sea tan sencillo comprar el billete de no retorno, indica Sabater. Por ello a continuación propone aplicar la regla de las tres “R”:

No “refuerces”: los hipócritas pueden y tienen todo el derecho de hacer vida a tu alrededor, pero nunca reforzaremos sus comportamientos. Lo ideal es ser lo más asépticos posibles con ellos, no mantener conversaciones profundas donde revelar intimidades y no dar demasiada importancia a lo que puedan decir.

“Respétalo y respétate”: deja que el hipócrita sea como quiera, que haga lo que desee, pero siempre en su propia esfera, no dejes nunca que entre a la tuya. Respétate y dale la importancia justa sin dejar que te afecte su actitud.

No “renuncies” a tus valores: En ocasiones, cuando pasamos mucho tiempo en un escenario abonado por la hipocresía es común caer en algún momento en estos mismos comportamientos. Recuerda tus valores y principios y defiéndelos aunque el resto no los entiendan o no los aprueben.

Finalmente, la psicóloga recomienda estar alerta cada vez que te reúnas con este tipo de personas que no aportan a tu vida, con el objetivo de evitar perder tu paz mental, así como para ser fiel a tus principios y no caer en la hipocresía, la cual es identificable, pues se camufla con amabilidad cuando algo le conviene a este tipo de personas. Sabater propone intuición y cautela, para implementar límites sanos y con ello una distancia adecuada que proteja tu integridad emocional y psicológica. Y no olvides, que la distancia física también será de mucha ayuda durante estas fiestas navideñas, pues con ello evitamos la propagación de la cepa Covid-19 y el peligro de un rebrote de la infección.

(Con información de La Mente es Maravillosa)

TE PUEDE INTERESAR: