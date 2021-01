Secretaria del Transporte renuncia tras asalto al Capitolio de Estados Unidos

Alejandro Albarran Garcia

Washington.- La Secretaria del Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, presentó su renuncia tras el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump.

Elaine Chao renunció afirmando que “no puedo dejar a un lado” el asalto contra el Capitolio por parte de una turba de simpatizantes del presidente Donald Trump.

Es la funcionaria de mayor jerarquía del gobierno de Trump que renuncia en protesta por la insurrección de partidarios de Trump en el Capitolio. Continuará en funciones hasta el lunes.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t