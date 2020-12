Trump arremete de nuevo contra elección; "deberían estar avergonzados", dice

Alejandro Albarran Garcia

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense Donald Trump renovó este sábado sus ataques contra los resultados de la elección que perdió ante Joe Biden, llamando a la gente a hacerse presente el próximo 6 de enero, cuando el Congreso debe ratificar la decisión del Colegio Electoral.

Tras esa cita, está previsto que la nueva Administración de Biden tome posesión el 20 de enero.

"El Departamento de 'Justicia' y el FBI no han hecho nada sobre el fraude electoral de las elecciones presidenciales de 2020, la estafa más grande en la historia de nuestra nación, a pesar de la abrumadora evidencia", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

"Deberían estar avergonzados. La historia lo recordará. Nunca te rindas. Los veré a todos en D.C. el 6 de enero".

Trump parecía hacer un llamado a que sus seguidores se hicieran presente en esa fecha, cuando la Cámara de Representantes y el Senado tendrán una sesión conjunta para contar los votos del Colegio Electoral y declarar a los ganadores.

La fórmula demócrata de Joe Biden y Kamala Harris logró 306 votos electorales que reparten los estados, arriba de los 270 necesarios para hacerse con la Casa Blanca y por encima de los 232 obtenidos por Trump y Mike Pence.

Se espera una probable resistencia simbólica por parte de algunos legisladores republicanos leales a Trump, quienes podrían disputar los resultados, pero esto sólo alargaría la ratificación por unas horas.

El mandatario reclamó la posición de los congresistas de su partido, muchos de los cuales ya han reconocido la victoria de Biden, aunque esperaron a que se definiera en el Colegio Electoral. El propio líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, felicitó a Biden tras este paso, luego de resistir a pronunciarse pese a las proyecciones que daban la victoria al demócrata.

"Si un candidato presidencial demócrata tuviera una elección amañada y robada, con pruebas de tales actos a un nivel nunca antes visto, los senadores demócratas lo considerarían un acto de guerra y lucharían hasta la muerte", reclamó Trump en otro tuit.

"Mitch y los republicanos no hacen NADA, solo quieren dejarlo pasar. ¡NO PELEAN!".

