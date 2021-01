EEUU: Trump presiona para impedir que Biden sea ratificado como presidente

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles un desesperado intento para que sus aliados en el Congreso impidan la ratificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales y en un mensaje vuelve a rechazar los resultados.

Trump hizo este llamado en el día en que las dos cámaras del Legislativo sostienen una reunión para contar y dar el último visto bueno a la victoria del demócrata.

"Los estados quieren corregir sus votos, que ahora saben que se basaron en irregularidades y fraude, además de que el proceso corrupto nunca recibió la aprobación legislativa", escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.

States want to correct their votes, which they now know were based on irregularities and fraud, plus corrupt process never received legislative approval. All Mike Pence has to do is send them back to the States, AND WE WIN. Do it Mike, this is a time for extreme courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

"Todo lo que Mike Pence tiene que hacer es regresarlos a los estados, Y GANAMOS. ¡Hazlo, Mike, este es un momento de extrema valentía!".

THE REPUBLICAN PARTY AND, MORE IMPORTANTLY, OUR COUNTRY, NEEDS THE PRESIDENCY MORE THAN EVER BEFORE - THE POWER OF THE VETO. STAY STRONG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Trump afirmó lo anterior con base en una falsa teoría de que el Vicepresidente Pence, quien fungirá como presidente del Senado, tiene el poder para rechazar los votos del Colegio Electoral y declarar ganador al republicano.

“El Partido Republicano y, más importante, nuestro país, necesitan la presidencia más que nunca ante: el poder del veto. ¡Mantenerte fuerte!”, escribió Trump en otro mensaje en Twitter.

These scoundrels are only toying with the @sendavidperdue (a great guy) vote. Just didn’t want to announce quite yet. They’ve got as many ballots as are necessary. Rigged Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

El Congreso se reunirá a partir de las 13:00 horas de Washington D.C. para iniciar la ceremonia.

En su rechazo a la derrota, Donald Trump criticó las elecciones presidenciales de Estados Unidos y consideró que eran peores que en el tercer mundo y señaló que incluso México usaba credenciales para votar.

Con el Monumento a Washington de fondo, la gente asiste a una manifestación en apoyo del presidente Donald Trump cerca de la Casa Blanca en Washington. (Foto AP / Jacquelyn Martin)

"Anoche encontraron 50 mil boletas a última hora... ¡Nuestro proceso electoral es peor que el de los países del tercer mundo!", escribió el Mandatario estadounidense en Twitter.

"Incluso México usa credenciales electorales", agregó Trump sobre la identificación que México usa para permitir el sufragio.

Miles de partidarios de Trump se reúnen para apoyarlo

En México, al votar los electores deben presentar su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), antes IFE, pero en EU el proceso funciona diferente.

En ese país, los electores elegibles, generalmente ciudadanos estadounidenses (puede variar según la entidad) mayores de 18 con residencia en un estado deben registrarse para poder votar.

La gente asiste a un mitin en Freedom Plaza en Washington, en apoyo del presidente Donald Trump. (Foto AP / Jacquelyn Martin)

Al asistir a las urnas deben presentar una identificación válida, como una licencia de conducir.

Históricamente, las autoridades han usado los requisitos y otros requerimientos legales para suprimir el voto de las minorías, como los afroamericanos y los nativos. En el pasado, por ejemplo, se exigía que los votantes fueran propietarios.

Mientras el Congreso de Estados Unidos se preparaba para confirmar la victoria del presidente electo Joe Biden, miles de simpatizantes de Donald Trump comenzaron a congregarse en la capital del país antes del amanecer del miércoles para mostrar su apoyo al presidente y sus infundadas afirmaciones de fraude electoral.

Lou Murray, un vendedor de seguros de vida de Boston, dijo que él y muchos otros aún esperaban que el Congreso y el vicepresidente Mike Pence se abstengan de certificar el resultado de las elecciones. “Espero que el vicepresidente Pence tenga valor hoy y que cualquier político que crea que tiene un futuro muestre valor para ponerse de pie y hacer lo correcto”, aseguró Murray.

Los organizadores planeaban realizar una marcha por la tarde hacia el Capitolio, donde el Congreso votará para confirmar los resultados del Colegio Electoral, que Trump continúa poniendo en duda.

Varios partidarios prominentes de Trump asisten a las protestas, que comenzaron el martes con un mitin en la Plaza de la Libertad, a unas cuantas manzanas de la Casa Blanca. En ese lugar, los manifestantes —muchos de ellos sin mascarillas— expresaron su rechazo al voto del Colegio Electoral. Al caer la noche, con la temperatura descendiendo y bajo una lluvia constante, cientos de personas continuaban en la plaza.

“Sólo vine a apoyar al presidente”, dijo David Wideman, un bombero de 45 años que viajó desde Memphis, Tennessee.

Widem reconoció que estaba “confundido” por la serie de derrotas que sufrió el equipo legal del mandatario en su intento por revertir los resultados de las elecciones y no sabía cuáles eran las opciones restantes de Trump.

“No estoy seguro de qué puede hacer a estas alturas, pero quiero escuchar lo que tenga que decir”, dijo Wideman.

(Con información de AP)

