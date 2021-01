VIDEO: Lis Vega presume a sus fans su nuevo calendario 2021

MÉXICO.- Arranca el 2021 y con ello, una serie de proyectos para Lis Vega, quien presume que saldrá su nuevo calendario e invita a que sigan su cuenta llena de sensualidad en OnlyFans.

"Este año ha sido de muchísimo aprendizaje para mí y en este calendario busco conectar directamente con mi público y compartir mi esencia. Quiero que mis fans no solo me vean, sino que sientan mi esencia cada mes, con frases motivadoras que me identifican como persona", afirmó.