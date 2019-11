Redacción

En los últimos dos días se han registrado igual número de suicidios: uno en Tizimín y otro en Tekax.En ambos casos se trataba de hombres.

El primero perdió la vida la noche del jueves tras ingerir, al parecer a propósito, alguna sustancia tóxica cuando se encontraba en la comunidad donde hace poco tiempo llegó a vivir con su familia, la comisaría de La Libertad, ubicada a unos 8 kilómetros de Colonia Yucatán y a poco más de 50 de la ciudad de Tizimín.

Hasta el momento se sabe que el fallecido era el señor Julián Be Canul de 46 años de edad, quien aún con vida fue abordado en un automóvil habilitado como taxi para trasladarlo a Colonia Yucatán donde al llegar, no había médico del programa “24/7” y sus familiares optaron por llevarlo con un doctor particular en esas misma comunidad, donde les informaron que aún contaba con signos vitales, pero requería de atención especial.

De inmediato emprendieron el viaje hacia la ciudad de Tizimín, pero al llegar al hospital San Carlos, el doctor que los recibió, certificó que ya estaba muerto. Minutos más tarde se presentaron las autoridades periciales para trasladarlo a las instalaciones del Semefo y practicarle la necropsia de rigor.

Hasta el momento se desconoce la causa que orilló al ahora occiso a tomar la fatal decisión y en la comunidad únicamente saben que recientemente llegó a establecerse en esa población, pues anteriormente trabajaba en un rancho ubicado en el tramo carretero Colonia Yucatán-Tizimín.

En Tekax

El otro caso ocurrió en Tekax, donde mientras unos están de luto por la pérdida de un familiar, otros están de plácemes por el inicio de la tradicional fiesta del mes de noviembre en honor al Santo Custodio de esta ciudad sureña, San Diego de Alcalá de Henares.

Predio en Tekax donde encontró la muerte un hombre de 33 años.

La mañana de este viernes, a eso de las 7:30 horas, se reportó el fallecimiento, o más bien, el suicidio por la vía del ahorcamiento de un varón de 33 años de edad, que en vida respondía al nombre de Abraham Mejía Gómez.

Los hechos se registraron en su domicilio ubicado en la calle 45 entre 40 y 42 del centro de la ciudad, donde los familiares se percataron del fallecimiento del joven en un cuarto ubicado en la dirección antes mencionada, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes, que de inmediato se apersonaron al lugar para tomar fe de los hechos ocurridos y realizar las diligencias para el levantamiento del cuerpo.