Nadie va a valorarte mejor más que tú mismo. Las personas en nuestro entorno van cambiando y en estos tiempos dominan el materialismo y la falta de amor propio. Cuántos suicidios, cuántas personas depresivas, destructivas y enfermas nos encontramos en la calle solo por no poder conducir los sentimientos o las reacciones comunes, porque el mundo que vivimos hoy cambia de manera acelerada y a algunos nos cuesta mucho más trabajo que a otros adaptarnos a dichos cambios que son necesarios en una circunstancia mundial globalizada. Estamos en un mundo dominado por la tecnología y, en especial, por las redes sociales. Por lo general se le da más importancia a lo que la gente dice que a lo que uno siente realmente. La banalidad está haciendo presa de nosotros, pero está en nosotros mismos cortar esa cadena para poder retomar el control de nuestra vida.

Aquí cinco formas de valorarte y tener amor propio:

1.- Nunca te compares.- No compararte con nada y con nadie como premisa de inicio para valorarte realmente sobre todas las cosas y personas. Todos somos entes totalmente diferentes, aun teniendo similitudes. Cada quien tiene sus virtudes y sus defectos. Saca provecho de tus virtudes, trabaja en superar tus defectos y sigue adelante. Tú eres único.

2.- Cambia tu página.- Además de voltear la página, cambiar de libro completamente. Los errores y horrores del pasado ahí deben quedarse, así es que déjalos a donde pertenecen y suelta esa roca que cargas que te impide avanzar y moverte con mayor ligereza. La vida es hoy, lo pasado ya fue y al futuro ni siquiera sabemos si lograremos llegar.

3.- Nunca cambies tu esencia.- Tu esencia es por lo que alguna gente te ama y también por lo que otra te odia, pero ese realmente eres tú. La esencia es eso que te hace sentir bien cuando haces algo, que te provoca satisfacción plena y, sobre todo, te gusta hacerlo. No dejes que nada ni nadie cambie lo que realmente eres.

4.- Sé bueno contigo.- No te exijas más de lo que debas. Eso puede llegar a causarnos estrés en extremo y provocar enfermarnos. La tensión de los nervios es buena, la del miedo no. Así es que vamos a fluir con los objetivos y metas que queremos lograr y hacer todo nuestro esfuerzo, sin etiquetarnos ni juzgarnos si no se lograran conseguir dichas metas.

5.- Acéptate.- No es la gente la que tiene que aceptarte como eres, sino tú mismo quien tiene que aceptarse como es. Si no te aceptas como eres, no lograrás amarte nunca. La gente va y viene, pero tú eres el único que va a vivir contigo mismo.