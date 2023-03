A sus 22 años Ángel Camacho busca un lugar con Leones de Yucatán

Si bien los Leones de Yucatán son un equipo lleno de jugadores con experiencia, también cuentan con una camada de jóvenes talentosos la cual está encabezada por Ángel Camacho, quien debutó apenas la temporada anterior.

Tiene apenas 22 años, pero es uno de los prospectos más importantes no sólo de los melenudos, sino también del beisbol mexicano. Y lo demostró el año pasado cuando se convirtió en el jugador más valioso de México en el Campeonato Mundial Sub-23 de China Taipei.

Este miércoles, previo al segundo día del entrenamiento, Camacho señaló que se encuentra en óptimas condiciones para pelear un puesto en el roster oficial del manager Roberto "Chapo" Vizcarra.

“Me siento bien para formar equipo, durante estas semanas he estado entrenando y llegué en buen estado. Agradezco el apoyo de mis compañeros, desde mi llegada me han arropado y también he recibido consejos para ser un mejor beisbolistas”, comentó el outfielder.

A ganarse un lugar con los Leones de Yucatán

El oriundo de Hermosillo, Sonora, debutó en 2022 con los Leones. Disputó 15 juegos, conectó tres imparables, anotó en cinco ocasiones y tuvo un promedio de .200.

Otro que llega a la cueva con ganas de triunfar es el pitcher Carlos Stiff Rodríguez, quien arribó tras un canje con El Águila de Veracruz y busca mejorar sus números del año pasado.

“Vengo a ponerme a las órdenes del manager, yo estoy listo para cuando me digan. Es un gran equipo, de mucha tradición, vengo a dar lo máximo”, indicó el pitcher zurdo.

La preparación continuó en el Parque "Kukulcán", donde se realizó sesión de bateo y pitcheo, destacando la presencia de los yucatecos, el infielder Elías Verdugo, el catcher Jafet Ojeda y el pitcher Said Gutiérrez Jr.