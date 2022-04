A veces ayudar… es no perjudicar

La gente en ocasiones es imprudente y suele decir frases queriendo animar algo o a alguien, y lo único que logra es empeorar el momento. Todos hemos escuchado frases en las que incluso estamos de acuerdo, sin importar quién las haya creado, pero escuchadas de una persona incorrecta o en un momento o lugar incorrectos, solo suelen crear sentimientos encontrados. Sabemos que las personas lo hacen con la mejor intención, pero lo que menos deseamos en ciertos momentos es escuchar esas palabras trilladas o sacadas de los libros de frases motivacionales baratas. Y en otras ocasiones no solo es el momento, sino también decir la frase sin saber el significado de la misma.

Aquí 5 frases que deberíamos pensar mejor antes de decirlas:

1. Las cosas suceden por algo: A toda acción hay una reacción, eso me queda claro y el contexto de esta frase no es malo, sobre todo si crees en la energía y en la metafísica. La situación con esta frase es que se menciona cuando ha sucedido algo negativo, y cuando a ti te ha sucedido algo así, lo que menos deseas en el mundo es un tío diciéndote que las cosas suceden por algo.

2. Hay más tiempo, que vida: El contexto de esta frase es correcto, lo que falla es el momento en la que la usamos. Siempre le antecede un: relájate, hay más tiempo que vida. Y lo que yo te digo es que precisamente por esa razón, porque nos morimos y el tiempo sigue andando, es que hay que ser intensos y disfrutar la vida al máximo.

3. Lo que te choca, te checa: Esta frase no solo es amada por los psicólogos que la defienden a morir, sino que normalmente para revirarte las cosas de las que te quejas te dicen esta frase como para aclararte que si eso te molesta, eso también lo tienes tú. Y ahora sí quiero aclarar categóricamente que conozco mucha gente que me molesta algo de ella y no estoy cerca de eso.

4. Nunca es demasiado tarde para empezar: Quiero decir que esta frase motivacional, y lo siento para los que la dicen, es demasiado aspiracional en muchos casos. A veces, YA es muy tarde para empezar. Te puedo poner mil ejemplos, pero tú en este momento ya estás con la mente pasando situaciones de lo que me estoy refiriendo. Sobre todo si lo que quieres empezar es físico.

5. Si el plan no funciona, cambia el plan, no cambien la meta: Ni cómo ayudarles. Hay momentos en la vida en los que tienes la necesidad de cambiar la meta, pues a medio camino podrías darte cuenta que no era lo tuyo o que realmente no la querías.