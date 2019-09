AMLO se compromete a acabar con desabasto de gas, pero no a bajar tarifas

Candelario Robles/Mérida

El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los empresarios yucatecos que en junio del año entrante estará solucionado el abasto de gas natural para la Península de Yucatán, aunque no se quiso comprometer sobre bajar las tarifas de energía eléctrica para la región, revelaron empresarios que asistieron a esta reunión en la capital del país.

El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Alberto Abraham Xacur, comentó que en la reunión participaron empresarios de la entidad que preparan diversas inversiones por un monto superior a 81 mil millones de pesos.

Detalló que en la reunión, López Obrador se comprometió con los empresarios locales a que en la primera mitad del próximo año se tendrá el abasto necesario de gas natural para la región.

“Uno de los compromisos que asumió el presidente de la República fue que máximo a mediados de 2020 la entidad tendrá suficiente gas natural; también le planteamos la necesidad de bajar las tarifas de energía eléctrica, ahí no quiso comprometerse porque significaría un desbalance para las arcas federales, pero con el abasto de gas natural suficiente se podría revisar el costo de la generación de electricidad”, apuntó.

El dirigente empresarial añadió que otro de los compromisos a favor de las empresas locales fue en el tema de los inspectores y permisos de pesca, en el que el Gobierno Federal realizará una excepción para la entidad en que enviará más recursos para la contratación de personal para la vigilancia de los puertos.

Abraham Xacur comentó que en la reunión le expusieron al presidente López Obrador y al jefe de su gabinete, Alfonso Romo, una serie de proyectos del ramo turístico, industria, energías renovables, comercio, deportes, alimentos y bebidas.

Indicó que también se le plantearon los problemas que enfrenta Yucatán y los demás estados peninsulares como la infraestructura carretera y ferroviaria, mejorar el puerto de altura, certeza jurídica para las inversiones y apoyo para la industria pesquera.

Asimismo, López Obrador aseguró que instruyó a su Gobierno a evitar retrasos en trámites en dependencias relacionadas con la construcción de gasoductos, que derivan en costos millonarios.

Informó que llamó a la Secretaría de Gobernación a realizar negociaciones para resolver los conflictos que impiden continuar con las obras.

"Están trabajando en esto, tanto en la CFE como en Segob, la licenciada Olga Sánchez Cordero tiene esta encomienda de ayudar para que no se detengan las obras y no nos cobren multas por lo que está establecido en los contratos, para que no se gaste de manera indebida por negligencia y desatención de los servidores públicos", dijo en conferencia mañanera.