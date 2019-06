Joel González/Mérida

Con el objetivo de brindar un espacio de desarrollo a los jóvenes yucatecos interesados en los medios masivos de comunicación, quedó abierta desde ayer la convocatoria para participar en casting de radio y televisión “Dilo Fuerte”, que organiza la Secretaría de Desarrollo Social a través de la subsecretaría de la Juventud en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve).

El programa es para jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que desean tener su primera oportunidad laboral, aunque no busca un perfil en particular, se enfoca en aquellos que han estudiado ciencias de la comunicación y carreras afines.

El casting se llevará a cabo el sábado 29 de junio en las instalaciones de la subsecretaría de la Juventud (calle 64 No. 440 x 51 y 53 Centro); los requisitos son tener nacionalidad mexicana o residir en el país, no estar estudiando ni trabajando actualmente y no ser funcionario público de ningún nivel.

Los aspirantes deberán redactar un resumen de una cuartilla de extensión que detalle el objetivo del programa de radio y televisión que llevarán a cabo, así como entregar una copia de su acta de nacimiento y CURP.

La subsecretaria de la juventud, Ingrid del Pilar Santos Díaz, señaló que los 15 seleccionados deberán participar en tres emisiones, dos de una hora y una de treinta minutos y se trasmitirán por conocidas cadenas radiofónicas; añadió que los beneficiarios recibirán una beca mensual de tres mil 600 pesos.