La Virgen del velero y el Nacimiento

Quedé impresionado al ver en varios compartimentos imágenes de la Virgen del Valle –en algunos cerca de Hugo Chávez–, más cuando nuestros guías comentaron que a bordo también tienen servicios religiosos y que “La Vallita” es la patrona de la Armada de Venezuela, a quien siempre se encomienda la tripulación en los viajes que por el mundo realiza el “Embajador sin Fronteras”, pues la tradición marítima de ese país dicta que debe estar en todos los puentes de mando de los buques.

Tuvimos oportunidad de visitar, la semana pasada, junto con un grupo de retirados de la Armada y familiares, el velero “Simón Bolívar” de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela, durante su estancia de cinco días en el puerto de Progreso.

Este buque es el “hermano mayor” del “Cuauhtémoc” de la Marina mexicana, construidos en Bilbao, España, con los mismos planos, pero diferentes dimensiones. Y ambos preparan a los futuros oficiales de la Marina, exaltando el espíritu marinero y las tradiciones navales. El recorrido por las cubiertas fue interesante, pero más conocer el interior, donde al entrar al puente de mando la blanca figura de la Virgen resalta entre los aparatos de navegación; en el comedor está junto a un cuadro de Hugo Chávez.

El velero también tiene un espacio dedicado al Libertador de América del que lleva su nombre, con artículos como un peine de carey y un documento con su firma. Además, atesora la única bendición papal que posee un barco, la cual fue otorgada por Juan Pablo II, cuando arribó por primera vez a Italia.

Estos breves recuerdos –que no quiero extender para que cuando conozcan el “Simón Bolívar” también se sorprendan– me hicieron recordar que en la Marina mexicana se decía, con cierta dosis de humor, que éramos apolíticos, arreligiosos y… ateos. Es decir, no se hablaba ni de política ni de religión. No sé ahora.

Incluso he compartido una anécdota acerca de un comandante que, un día, gritando obscenidades arrancó un calendario con la imagen de la Guadalupana del Detall (oficina administrativa) del barco y prohibió al personal tener estampas con imágenes religiosas. Decía que la Navidad no existía y blasfemaba contra las creencias religiosas.

Todo esto me hizo recordar el amparo solicitado por un ciudadano contra el Ayuntamiento de Chocholá, municipio de Yucatán, argumentando el uso de recursos públicos para colocar el Nacimiento en temporada navideña y que dio mucho de qué hablar aquí y en varias partes del país. Finalmente se desistió de su demanda, señalando que él y su familia fueron amenazados por grupos a favor de esas manifestaciones.

La Suprema Corte de Justicia iba a resolver el asunto el pasado miércoles, pero al desistirse el quejoso ya no lo hizo.

En esta época, cuando se habla de políticas incluyentes, de equidad de género, de pluralidad, de respeto a “todas y todos”, aún no hemos aprendido que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás; que nuestras creencias no nos hacen mejores ni peores personas que los demás, sino que únicamente conforman nuestros valores.