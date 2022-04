En Yucatán se accidentan más de 4 mil empleados al año

MÉRIDA, Yucatán.- De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin considerar los resultados para los años de la pandemia por las alteraciones que ésta implicó en el mercado laboral, se registran 4 mil 500 accidentes de trabajo por año en Yucatán, para una media de 1.4 por cada 100 trabajadores.

Sumado a lo anterior, los accidentes en trayecto al trabajo antes de la pandemia eran alrededor de mil 300 por año.

Tan solo en 2020, se generaron 172 incapacidades por accidentes de trabajo y 39 accidentes en trayecto. Se registraron 6 defunciones por accidentes de trabajo y 3 por percances en trayecto a los centros laborales.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) define los accidentes de trabajo como las lesiones o perturbaciones funcionales que se producen repentinamente por motivo de la actividad laboral que realiza la persona o en su traslado a su centro laboral.

Mientras tanto, el IMSS menciona que los accidentes de trabajo son una consecuencia de “las condiciones peligrosas que existen en los equipos, herramientas de trabajo e instalaciones, así como por la actitud o actos inseguros de los trabajadores”.

“Un accidente es el resultado de un evento que tuvo un efecto y un incidente es el ya merito, cuanto te tropezaste, pero no te caíste. Por eso hay que promover la identificación de incidentes, porque por cada accidente hay al menos 600 incidentes; es decir, avisos que no identificamos y no comprendimos. De tal manera que cuando se presenta el accidente, es porque hubo una tal cantidad de avisos y no se hizo nada”, explicó en conferencia virtual, Enrique López Hernández, académico de la Maestría en Ciencias en Salud Ocupacional del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El IMSS identifica al menos 12 condiciones peligrosas y actos inseguros que generan los accidentes de trabajo, estos pueden ser: métodos de trabajo y procedimientos de trabajo incorrectos; defectos en los equipos, maquinarias, herramientas de trabajo e instalaciones.

También la incorrecta colocación de los materiales o productos en las áreas de trabajo; maquinarias y herramientas en mal estado; instalaciones con deficiente mantenimiento; falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo.

Evita provocar situaciones de riesgo que ponen en peligro a otras personas; usar de manera inapropiada las manos u otras partes del cuerpo; llevar a cabo actividades u operaciones sin previo adiestramiento; operar equipos sin autorización; limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando se encuentra en movimiento y no o usar el equipo de protección personal.

