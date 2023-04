Si alguna institución ha permanecido a lo largo de los siglos y no ha estado exenta de épocas de gloria y crisis, es la Iglesia Católica Apostólica Romana. El historiador Gabriel Torres Puga, en su libro “Inquisición”, nos recuerda que el sistema que utilizó el catolicismo, ejerció una intensa presión sobre la población judía y musulmana que fue obligada a convertirse al cristianismo.

La mayoría de estos judeoconversos o nuevos cristianos, además de ser rechazados por “los cristianos viejos”, eran vistos con suspicacia, como pésimos judíos o ignorantes del judaísmo por las comunidades judías en el norte de África. Los reyes católicos quisieron echarlos, y Portugal frenó su expulsión física ante el temor de que el reino se descapitalizara. En España, los musulmanes fueron obligados a convertirse al cristianismo.

En su gira por Yucatán, en calidad de secretario de Gobernación y precandidato a la Presidencia de la República por Morena, Adán Augusto López realizó una reunión con empresarios y políticos, como es el caso de los tricolores Francisco Torres y Mauricio Sahuí, así como con la ex alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo, quien guarda amistad con el funcionario federal. También fueron convocados los líderes del PVEM y PT locales.

Los morenistas estaban encabezados por el delegado del Bienestar en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, los senadores Raúl Paz y Verónica Camino, el secretario general del Infonavit, Rogerio Castro -cercano a la titular de la CdMx, Claudia Sheinbaum-, y la líder del partido Alpha Talavera.

Al encuentro asistieron empresarios locales como el presidente nacional de la Canacome, José Manuel López Campos y Jorge Charruf, ex presidente de la Canacintra. Entre los presentes le recordaron una petición a Adán Augusto sobre un tema de la Semanart, comentó que existe una legislación que se lo impedía, pero que se tenía que cambiar dicha ley en ese momento se refirió a Joaquín Díaz, para decirle que se debe modificar desde la Cámara de Diputados, pero al decírsele a “Huacho” que lo realice me puede insultar -en referencia que el ex panista quiere ser candidato a Gobernador y no a Diputado-.

En su mensaje, el Secretario de Gobernación invitó a los yucatecos a que opten por la transformación, ya que le va a ir bien a Yucatán. También reconoció el liderazgo del gobernador Mauricio Vila, a quien lo ve muy fuerte, externó que él va a sacar ventaja en las encuestas presidenciales de Morena y que no había visto los carteles donde lo promueven como candidato presidencial.

Es obvio que la presencia del líder del PRI, Francisco Torres, fue con el visto bueno de su dirigencia nacional, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en sus mensaje “Martes de Jaguar”, acusó al Secretario de Gobernación de hacer pactos y aliarse con Alejandro Moreno, “de manera respetuosa le pedimos al compañero Adán (Augusto López Hernández) que recapacite y no ponga a traidores en el movimiento, nosotros como tenemos a una mujer que es incorruptible –en referencia a gobernadora de la CdMx, Claudia Sheinbaum-, eso nos tranquiliza y él no debe exponer al movimiento, y lo consideramos un hermano de lucha”. La crítica que hace la Gobernadora de Campeche es a los operadores políticos que tiene en los estados el ex Gobernador de Tabasco y a sus aspiraciones presidenciales.