Aciertos finos... de un emprendedor

Cuando se trata de emprender, el entusiasmo juega un papel muy importante, más aún cuando contamos con apoyos varios de los gobiernos municipales, estatales y federales, no solo económico, sino en especie, como consultoría y asesoría en diversos temas que nos facilitan el arranque seguro de nuestro proyecto y tener menos probabilidades de fracasar en el intento. Sin embargo, la posibilidad de tener éxito, en la mayoría de las ocasiones, depende directamente de nosotros, de las decisiones que tomamos y llevamos a cabo.

Aquí te comento cinco aciertos que tienen las personas al emprender un negocio:

1.- Decisión.- Dejar de hablar y comenzar a actuar, es la diferencia entre un hablador y un emprendedor. Comenzar a desarrollar el proyecto y no solo dejarlo en el papel. Cimentarlo y crecerlo para poder estructurarse cada vez mejor y más sólido. El tiempo es hoy, ayer ya pasó y mañana no ha llegado.

2.- Dedicarle tiempo completo.- Si no le vas a dedicar tiempo, no te acerques. El arranque sobre todo requiere de atención específica y mucha de ella es vital para poder sobrevivir los primeros dos a tres años del negocio. Nadie mejor que tú sabe lo que diseñó en su cabeza, y eso requieres plasmarlo en los demás, pero lleva tiempo.

3.- Delegar.- Cuando entiendas que, aunque depende de ti el funcionamiento del proyecto, debes delegar algunas funciones para poder atender todo en tiempo y forma, es cuando permitirás que las responsabilidades del negocio se repartan entre todos y cada uno de los colaboradores y, a la vez, crecerás de manera más rápida.

4.- Precavido.- Un emprendedor nato es muy positivo y optimista, pero no deja que le gane la ilusión del cumplimiento de su sueño. No permite que el exceso de positivismo lo deje perder piso y termine perdiéndose en ese limbo, que, a su vez, le traerá la pérdida de la realidad en la que se encuentra su negocio. Ver derrumbarse un sueño no es agradable para nadie.

5.- Sabe que compite.- Aun teniendo un negocio “único”, no debes perder de vista que en cualquier momento te lo copian, y en algunos casos te lo mejoran. Así es que mantente alerta y recuerda que estás en competencia todo el tiempo, no bajes los brazos y recuerda que todo es progresivo, hasta los malos pasos.

Nada mejor que entrarle al toro por los cuernos, como se dice en la calle. Ve directo, al grano, no pierdas el tiempo. Las cosas a medias nunca funcionan. Las experiencias suman y aprovecha a tu gente alrededor.