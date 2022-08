A pesar de recibir elogios por parte de Ha*Ash, Yuridia y David Bisbal, la yucateca Aeda Fernanda fue eliminada de "La Voz", ya que su coach Joss Favela decidió llegar a la final con otros participantes de su equipo.

La joven de 15 años se presentó a la semifinal con el tema "Así fue", de Juan Gabriel, canción que interpretó con gran sentimiento, pero no terminó por convencer a Favela para elegirla y pasar a la final.

Al ser cuestionado sobre la participación de Aeada, el cantante dijo tener sentimientos encontrados, ya que la joven tenía montada otra canción y a última hora decidió cambiarla.

"Me tenías acostumbrado a impresionarme todas las veces y esta vez no me impresionaste como normalmente lo logras, pero también sé que cambiaste la canción de último momento y que ensayar una canción en tan pocos días es super complicado, aprendértela y pararte en el escenario", le dijo Favela a la joven.

De igual forma, le agradeció a la yucateca el seguirlo y por decir que sí, además de que reconoció el gran talento que tiene.

Finalmente, Joss eligió a Sandra Guevara y Christian Valdés para que pasaran a la final y compitieran por el trofeo de "La Voz", decisión que dejó fuera del reality show a la yucateca.

