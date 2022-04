Agencias de viajes "fantasma", un mal que aumenta en temporada de vacaciones

MÉRIDA, Yucatán.- A parecen con ofertas a muy bajos precios, ofrecen descuentos irresistibles, atractivos paquetes de dos a cinco personas; prometen visitar lugares paradisiacos y pasar unas vacaciones inolvidables, cómodos planes de pago y hasta cancelación gratis en los hoteles.

Lo anterior son los principales “ganchos” utilizados por las agencias de viajes fantasmas, que sólo buscan estafar a los consumidores, los que la gran mayoría de las veces son timados y no pueden ser ayudados por las autoridades, advirtió el CEO de Maya Travel, Daniel Ruiz.

El representante de una de las empresas con mayor prestigio en la distribución hotelera en México, apuntó que una de las formas de identificar la estafa son las tarifas, ya que manejan paquetes de hasta 20 mil pesos con todo incluido, cuando en realidad esto costaría con una agencia establecida por lo menos 50 mil pesos.

Detalló que estas empresas fantasmas son personas que solo buscan estafar a los turistas, perjudican seriamente a las agencias de viaje establecidas y a los prestadores de servicios turísticos, que esperan se empiece a reactivar el turismo luego de dos años de la llegada de la pandemia de Covid-19.

“Los riesgos de contratar una empresa de este tipo, no se limitan sólo a perder el dinero, ser víctimas de un fraude, sino inclusive exponer a familias enteras a la posibilidad de quedar varadas en un destino que no conocen. En tanto que la diferencia en costos podría ser el 50 por ciento, por lo que aquí no se deben pasar por alto consejos como ‘lo barato puede salir caro’, por lo que deben asistir a una empresa seria y de prestigios”, dijo.

Daniel Ruiz alertó que en pleno periodo vacacional de Semana Santa es cuando se registra la proliferación agencias “fantasmas” que ofertan diversos paquetes vía redes sociales, principalmente en páginas de Facebook.

Aunque dijo desconocer el número, reconoció que en lo que va del año ya se han presentado casos de fraude, ya que las personas se dejan engañar por los viajes que se ofrecen a precios muy bajos, y terminan haciendo depósitos, pero no obtienen sus paquetes y cuando tratan de comunicarse con su prestador de servicio, les bloquean la entrada la página y no vuelven a verlos para reclamarles o intentar recuperar su dinero, o ser contactados por las autoridades.

