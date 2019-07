A proceso por machetear a unos adictos en San Antonio Xluch

Luis Fuente/Mérida

A pesar de que la defensa solicitó la reclasificación del delito a lesiones calificadas, el juez segundo de control Luis Mugarte Guerrero vinculó a Abraham Enrique C.U. y a Irving Isapi C.M. por homicidio calificado en grado de tentativa, pues hace una semana entraron a una casa de drogadictos en la colonia San Antonio Xluch, en el sur de Mérida, y machetearon a un par de adictos, quienes resultaron con graves lesiones.

El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva por ocho meses y otorgó a los fiscales un plazo de 90 días para las investigaciones complementarias.

En la audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la defensa de los acusados intentó que el juez Mugarte Guerrero reclasificara el delito a lesiones calificadas, pues aseguró que los ahora vinculados no tenían la intención de asesinar a los denunciantes.

Para esto argumentó que los fiscales no pudieron comprobar que sus clientes no culminaron el homicidio por la intervención de una tercera persona, pues solo se menciona en el informe policial homologado, pero no hay ninguna entrevista o declaración ante el Ministerio Público que fundamente esa versión.

Luego de escuchar los datos de prueba aportados por los fiscales, el juez Mugarte Guerrero decretó el auto de vinculación a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa.

El día 15 pasado, los ahora detenidos irrumpieron en un predio de San Antonio Xluch, que es punto de reunión de adictos al alcohol y drogas, donde armados con machetes agredieron a los ahora denunciantes, que resultaron con graves lesiones que ponen en peligro la vida, uno de ellos está en terapia intensiva en el Hospital O’Horán y el otro con serias lesiones.