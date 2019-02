Novedades Yucatán/Mérida

Antonio de Jesús Q. A. fue imputado por haber agredido salvajemente a su esposa, D. M. C. C., porque no le gusta que trabaje, pues cree que lo engaña. Y es que la mujer, en vez de llamar a la policía, pidió a un amigo que la fuera a rescatar, motivo por el cual el ataque fue doble.

Fue el juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda quien le impuso a Antonio de Jesús la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso por los delitos de violencia doméstica y lesiones calificadas. La audiencia de vinculación será hoy.

Los hechos sucedieron el 22 de febrero, cuando la querellante estaba en el domicilio familiar, en Conkal.

La mujer, vía mensaje de Whatssap, le informó a su ahora ex pareja que saldría a ver un trabajo y este le contestó de forma grosera.

Al estar ya en su casa y al entrar a su habitación, el sujeto fue detrás de ella y cerró el cuarto con seguro, para comenzar a agredirla verbalmente, mientras tiraba su ropa y cosas al piso.

Tomó el bolso de la víctima y sustrajo su celular, lo aventó contra la pared, se le acercó y la golpeó en el rostro.

La mujer intentó salir, pero la jaló del brazo, cuando vio su celular lo tomó y llamó a un amigo, aprovechando que su pareja desquitaba su coraje contra las cosas que tenía a su alrededor.

En ese momento, la víctima aprovechó para salir al escuchar la voz de su amigo, por lo que el ahora procesado la volvió a agarrar y la tiró a piso para comenzar a patearla en diversas partes del cuerpo.

Como pudo, la mujer se levantó y logró salir de la vivienda, donde ya la estaba esperando su amigo y un tío del sujeto, que la llevó a su casa, pero en el trayecto pasó una unidad policial, cuyos agentes detuvieron al agresor.