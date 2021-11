Ahora el pago del pasaporte podría ser "por adelantado"

MÉRIDA, Yucatán.- Cerca del 30 por ciento de las personas que hacen un cita para tramitar su pasaporte no acuden a ella, por lo que se plantea que al solicitarla se pague de una vez el derecho para sacar este documento y con ello esta cifra descienda, informó el director general de Oficinas de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos Candelaria López.

“El índice de personas que sacan una cita para tramitar su pasaporte es alto y de esa cifra diaria aproximadamente el 30 por ciento no acude en la fecha y hora indicada por lo que se buscará que paguen el derecho para el trámite por adelantado para que se vean obligados a no faltar y con ello no perjudiquen a las personas que tienen urgencia de obtener este documento”, aseguró.

Precisó que actualmente la Oficina de Pasaportes de la SRE en Yucatán atiende a cerca de 300 personas diariamente, pero a principios de diciembre cuando se cambien a su nueva sede en la plaza comercial “The Harbor”, tendrán capacidad para recibir a cerca de dos mil personas.

El funcionario federal dijo que se estrenará el nuevo pasaporte electrónico en Yucatán, con un chip que contendrá los datos de la persona y una hoja de poli carbonato. En caso de que se pierda el pasaporte, no podrá ser modificado, porque el chip se puede leer pero no modificar, y en cuanto a los menores de edad este documento podrá ser utilizado como una identificación oficial.

“El pasaporte tendrá el mismo precio que el actual, se irá haciendo una cambio gradual, en caso de contar con él, no será necesario cambiarlo, sino hasta que expire, todo dependerá del inventario con el que se cuente para expedirlo, pero quien desee cambiarlo podrá hacerlo solo pagando el costo”, expuso.

Candelaria López explicó que en las nuevas oficinas, que empezaran a operar en los primeros días del mes de diciembre, contaran con 12 espacios para biométricos, cada uno atiende entre 80 a cien personas, es decir, se planea para lo que será el crecimiento en la Península de Yucatán con el tema del turismo y de la economía, además de la planeación que hay con el Tren Maya.

Agregó que el servicio que ofrecen no es rápido ni exprés, porque se otorga un documento de identidad que es necesario verificar, pero sí se entrega el mismo día, a diferencia de otros estados en los que se llevan hasta una semana o más en entregarte tú pasaporte.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Nuevo pasaporte electrónico se tramitará por medio de CURP para evitar fraudes

Hasta 2 mil 840 pesos cuesta renovar pasaporte en Yucatán

Yucatán: Así es el nuevo pasaporte electrónico que funcionará en breve