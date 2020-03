Apenas van unos días con la pandemia y la gente ya comienza a sentirse desesperada, aburrida y, en algunos casos, hasta desquiciada, y eso que solo es el principio. Lo más agraviante del asunto es que, a pesar de que la cuarentena en casa para algunos era un lujo, ahora se vuelve una necesidad. Sin embargo, el contraste que existe entre las frases como: “si tuviera más tiempo”, “me urge un descanso”, entre otras, parecen no haber tenido relevancia hoy que se tiene esa oportunidad. Los comportamientos de algunas personas parecen ser como si los hubieran castigado y no valoraran el tiempo, un poco obligado, que se les ha otorgado para realizar la cuarentena, ya sea por no salir o por hacer su trabajo desde casa.

Aquí cinco acciones a realizar durante una cuarentena en casa:

1.- Jugar.- Es tiempo ideal para jugar todos esos juegos que tanto anhelabas, pero que dejaste de hacerlo por falta de tiempo. Hay miles de juegos de cartas, de mesa, rompecabezas, dibujos, mentales, electrónicos, etc. El chiste es que juegues y distraigas tu mente y la ejercites incluso con algunos juegos y sigas activo además de ser un excelente consumidor de tiempo ocioso.

2.- Hacer ejercicio.- Ahora sí, ya no tienes pretexto, el tiempo que se te dio para estar en casa puede traer una serie de buenos y nuevos hábitos. No necesitas equipo de gimnasio para realizar una serie de ejercicios en rutina. Existen varias aplicaciones en los teléfonos que nos pueden ayudar a practicar rutinas desde principiantes hasta avanzados.

3.- Investigar.- El internet se ha vuelto un arma de doble filo, pero si lo enfocamos en la forma correcta y dirigido al aprendizaje y a averiguar sobre temas de nuestro interés, podremos volvernos fans de esta herramienta, pues la red se encuentra llena de pláticas y artículos de cualquier tema que nos pudiera llegar a interesar.

4.- Ponerte al día.- Aprovecha este regalo para ponerte al día con las actividades profesionales o personales que dejaste inconclusas. Ponerte en contacto con amistades o familiares con los que hace rato no te comunicas. Cerrar círculos.

5.- Lo que te venga en gana.- Y aclaro que en este punto no me refiero a romper con la cuarentena bajo ninguna circunstancia, a menos que sea de vida o muerte. Pero sí te incito a hacer lo que siempre has querido hacer y que siempre le tiras la culpa al factor tiempo para no hacerlo. Escribir, pintar, componer, tocar la guitarra, ver películas, series, documentales, cocinar, etc.