Alcaldes hacen préstamos de última hora para pago de aguinaldos

Óscar Chan/Mérida

Ante el impacto que han sufrido los municipios con los recortes presupuestales de la Federación, algunos ayuntamientos, como el de Teabo, solicitarán préstamos a entidades externas o a la administración estatal para cumplir con el pago de aguinaldos a su plantilla laboral que por ley debe cubrirse antes del 20 de este mes.

La presidenta municipal de Teabo, Fabiola Loeza Novelo, comentó que ante las dificultades financieras por las que atraviesan será necesario realizar un préstamo de casi medio millón de pesos para cumplir con el pago de esta prestación que ya demandan los trabajadores.

“No me queda otra opción que pedir otro préstamo de un poco más de medio millón de pesos para poder cumplir, los de la Federación nos han dicho que tengamos paciencia y que tengamos fe, pero hasta la fecha no hay nada concreto”, lamentó.

Agregó que la situación financiera de este mes es complicada, pues se apoyan a las escuelas con donativos para los festivales navideños, además del que la Comuna organiza para los niños de toda la población, gastos que se suman al pago de aguinaldos.

“Todas las escuelas en sus festivales nos piden apoyo y dependiendo de algún grupo que nos pidan ayuda para sus convivios también se los damos, en noviembre vino muy baja la participación de recursos de la Federación y este diciembre también”, acotó.

La alcaldesa señaló que no “me quedará otra opción” que recurrir al préstamo de poco más de medio millón de pesos que al final se convertirá en una deuda más que adquirirá el ayuntamiento que encabeza y que en el 2020 se tendrá que pagar.



“En el Gobierno Federal nos dicen que los proyectos todavía están en espera, que tengamos paciencia pero hasta la fecha no tenemos nada en concreto… nosotros no podemos ahorrar más porque somos un municipio que brinda muchos servicios públicos y continuamos entregando los apoyos como desde el primer día”, relató.

Por ello, Loeza Novelo exhortó a los pobladores para que apoyen con las contribuciones de agua potable, que se paga 12 pesos al mes, así como el pago del impuesto predial que se debe cubrir de forma anual.

Es preciso recordar que ante este panorama que atraviesan los alcaldes, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) abrió una línea de crédito para que los municipios puedan acceder a liquidez para el pago de aguinaldos y que a su vez estos recursos sean devueltos en un plazo máximo de un año.

En su momento, el presidente de la Asociación de Municipios por Yucatán (Ampyac) y alcalde de Tekal de Venegas, José Antonio Aragón Uicab, explicó que la citada dependencia estableció que para otorgar el crédito es necesaria la autorización del Cabildo y que los municipios definirán si pagan el crédito en dos o tres meses o hasta un año como plazo máximo.