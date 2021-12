Alertan de fraude en la venta de viajes en globo sobre Chichén Itzá

MÉRIDA, Yucatán.- Presuntos operadores turísticos están ofreciendo sobrevuelos en globos aerostáticos en Chichén Itzá, los cuales no están autorizados, advirtió el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Yucatán.

Por ese motivo, la dependencia ha iniciado acciones legales y dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que prevenga cualquier acción que represente un riesgo para la ciudadanía y el patrimonio cultural del Estado.

El jefe jurídico del Centro INAH Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, informó que “pseudooperadores” turísticos ofrecen sobrevolar en globos aerostáticos la zona arqueológica, para los días sábado 18 y domingo 19 de diciembre, los cuales, afirmó, son ilegales, ya que carecen de los permisos del INAH, de la Dirección de Protección Civil y de Aeronáutica Civil.

Señaló que los promotores comenzaron a vender los boletos a través de internet, solicitando el pago por medio de transferencia electrónica o depósito en una cadena de tiendas de conveniencia.

La empresa, que se publicita en redes sociales como “Elevaciones en globo Chichén”, ofrece un paquete que incluye, además del sobrevuelo con una duración de 5 a 8 minutos y a una altura de 15 a 25 metros, coffee break, ritual de bienvenida maya, danza prehispánica, semilla de la abundancia y ritual de purificación.

También ofrece desayuno, tour en cuatrimoto y hospedaje con costo adicional.

“Invitamos a los interesados, así como los visitantes, a que no participen en esos sobrevuelos en globos aerostáticos, pues se pone en riesgo a los usuarios. Chichén Itzá es una zona federal que no se puede sobrevolar, por lo que el INAH Yucatán no ha emitido autorización alguna y no se otorgará permiso alguno para el evento”, destacó Chab Cárdenas.