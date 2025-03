Alertan sobre lugares sin certificación para cirugías plásticas

El Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Yucatán exhortó a la sociedad a no

realizarse procedimientos estéticos con personas que no cuenten con la formación y especialidad en la materia, para evitar complicaciones graves en su salud o que se ponga en riesgo su vida.

El doctor Gilberto Alfonso Medina Flores, presidente de esta asociación, alertó que en los últimos meses han detectado un aumento importante de personas que no son cirujanos plásticos o que no cuentan con una certificación profesional, quienes están ofreciendo todo tipo de procedimientos riesgosos.

Reveló que han detectado al menos 30 lugares que funcionan de manera irregular prestando estos servicios, incurriendo en usurpación de funciones y sin la preparación académica adecuada ni la certificación correspondiente.

Además, indicó que se tiene conocimiento de al menos tres denuncias por malos procedimientos cuyo procedimiento se encuentra en curso ante las autoridades competentes.

“El colegio agrupa a los cirujanos plásticos certificados que hay en el estado. Una de las funciones

del colegio es educar a la población sobre los riesgos de acudir con personas que no están certificadas y el riesgo mayor es la presencia de complicaciones. Tenemos que en el estado hay médicos generales que no cuentan con la especialidad, otros son médicos que cuentan con especialidades no relacionadas con la cirugía plástica, y en el último caso tenemos a personas que son enfermeras, odontólogos o incluso personas sin licenciatura, que se encuentran realizando procedimientos para los que evidentemente no cuentan

con la preparación”, explicó.

El doctor Roberto de Anda Gómez, ex presidente del colegio, dijo que en Yucatán hay muchos pacientes con secuelas importantes por procedimientos hechos por personas sin la preparación necesaria, en instalaciones inadecuadas.