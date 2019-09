Par de derrotas

Venados cayó por segunda ocasión consecutiva, al tropezar ante Zacatecas, que sumó su primer triunfo luego de 4 intentos en vano. No obstante los ciervos siguen en zona de calificación, en el sexto lugar de la tabla general, con 8 puntos. El público que asistió al estadio “Carlos Iturralde Rivero” vio a su equipo sufrir la derrota a 5 minutos del final. No me explico la razón por la cual Mineros no había ganado, pues tiene un buen conjunto, en el cual la mayoría son mexicanos. Incluso los visitantes se dieron el lujo de dejar en la banca al veterano panameño Roberto Nurse, un goleador reconocido en el circuito.

Ronaldo Cisneros, un joven de 22 años, surgido de las fuerzas básicas de Chivas, entró a la cancha a los 61’ y le dio la victoria a Mineros. En un despeje sin fortuna del guardameta Armando Navarrete, aprovechó la jugada tras un rebote, para mandar angustiosamente el balón por arriba del portero, hacia el fondo del arco. Navarrete ha sido tantas veces el héroe para Venados, pero esa noche le tocó cargar con el error.

Para eso entró Cisneros, tenía la misión de encontrar el gol y con esa acción, dio un triunfo de 4 unidades a su equipo. Fue un juego ganado con mérito, pues hubo empeño de los zacatecanos.

Y eso que a Yucatán le costó trabajo encontrar el empate, pues tuvieron que pasar 70 minutos para que los nuestros nivelaran 1-1. A Venados le hace falta un hombre gol, alguien que como centro delantero pueda meter el balón. Lo han intentado con el argentino Alan Murialdo pero no han tenido éxito. Incluso el entrenador Sergio Orduña hizo una variante en el inicio del segundo lapso, al meter en el lugar del sudamericano al ofensivo Abraham Carreño, aquel que fuera hombre gol en el Monterrey. Y aún así, Carreño tampoco pudo. Los astados llevan 5 goles en igual número de compromisos en el Ascenso MX.

Venados enfrentará el sábado entrante al Cimarrones, que viene de rescatar empate a un gol al visitar a los Loros de Colima. Cimarrones es un conjunto que ha tomado la decisión de jugar solamente con futbolistas mexicanos. Incluso su entrenador Isaac Morales ha hablado del mensaje que representa tener a once mexicanos en la cancha. Es un ejemplo. Incluso en su cuerpo técnico, todos son mexicanos. Morales ha tenido que sumar puntos con un plantel que le cuesta ser ofensivo, pero por otro lado, Cimarrones tiene la mejor defensiva del certamen, pues únicamente han permitido 2 goles. Su portero es Gerardo Moreno, quien inició en Rayados.

El que se mantiene en la cima es Cañeros del Zacatepec, equipo de Ricardo Valiño, que ya sumó 3 juegos sin derrota al empatar en casa frente al Atlante, que tiene 3 empates en 5 duelos. Bien por Zacatepec, que está perfilado para ser uno de los favoritos para luchar por avanzar al máximo circuito en México.

[email protected]