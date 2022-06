Alumnos de la Universidad Modelo presentan innovadora pasarela de modas

La Escuela de Diseño de la Universidad Modelo presentó el pasado viernes 10 de junio a las 20:00 horas a través de un video en su portal de YouTube (https://www.youtube.com/user/unimodelotv)la pasarela de cierre de semestre “Full-ness, Shining to the future”, que es el nombre que en esta edición recibe el fashion film realizado por alumnos de sexto semestre de la Licenciatura en Diseño de Moda de la Universidad Modelo y con la participación del cuarto semestre de la misma carrera.

Bajo el esquema de un proyecto integrador y de trabajo colaborativo en el marco de las siguientes asignaturas: tendencias de la moda, moda con identidad nacional, alta costura, moda y sustentabilidad, patronaje de tejido de punto y bordado.

El video de la pasarela se grabó en las instalaciones de la plaza comercial The Harbor y constó de dos etapas, la primera es de prendas "friluftsliv"- concepto nórdico de “vida al aire libre” inspirado en la Identidad Nacional y la segunda etapa trata de trajes de baños y salidas de baño con aplicaciones de bordado.

Una de las prioridades que busca la Licenciatura en Diseño de moda de la Universidad Modelo es crear prendas que se adapten a las necesidades de los consumidores y al futuro venidero, por esto los alumnos de 6to y 4to semestre presentaron su proyecto de indumentaria y creación de colección denominado “Full-Ness, shining to the future”.

Estudiantes de Diseño de Moda

"Sabemos que en el 2020 muchas personas tuvieron que adaptarse y aprender nuevas habilidades. Los padres tuvieron que dominar el arte de la educación en el hogar. Las casas se convirtieron en oficinas, bares, restaurantes, salas de emergencia, escuelas y gimnasios, y no olvidemos la explosión de aficiones tan diversas como la repostería o el bordado. Estos cambios obligados permitieron a la mayoría de las personas sobrevivir y a algunas incluso a prosperar en 2020", destacaron los alumnos participantes.

"Otro aspecto importante que detectamos y consideramos para desarrollar este proyecto fue que la cultura se desplazó hacia la naturaleza", contaron sobre el proyecto.

La integración del proyecto

La primera parte: el 2020 fue de muchos cambios y retos, fue el año en el cual cada creativo pudo redefinirse y adaptarse ante los cambios que genera una pandemia. Es por eso que diez alumnos del sexto semestre crearon prendas que puedan adaptarse a estos nuevos cambios; prendas versátiles y funcionales de aire libre con referentes alegres y festivos, inspiradas en el entorno natural con looks prácticos, lograron esto presentando una mini colección de 3 outfits por diseñador, inspiradas en la Identidad Mexicana.

En la segunda parte se observó cómo la moda sustentable crea productos considerando el impacto ambiental y social que pueda tener en su ciclo de vida. El proyecto estuvo a cargo de 15 alumnos de cuarto semestre, presentando un traje de baño, salida de baño y accesorio por diseñador.

La moda icónica de inicios de los 2000 y la sustentabilidad se unen e inspiran a los alumnos para crear éste proyecto, cada propuesta busca ser no solo atractiva, sino también luchar contra el fast fashion y el consumismo.

Las prendas buscan ser llamativas, cómodas y versátiles, algunas de estas cuentan con aditamentos que permiten ser usadas de diversas formas y en diferentes entornos, no solo como un traje de baño, sino también como un plus para un look playero o incluso en un entorno urbano, esto se logra a través de la combinación de colores, textiles y diseños con propuestas innovadoras.

Estas prendas van acompañadas de un accesorio, pueden ser aretes o bolsos, con bordados hechos a mano por cada diseñador, con esto se busca dar un must al look.

Esta pasarela se llevó a cabo por segunda vez de manera digital, el viernes 10 de junio a las 20:00 horas en el canal de YouTube de la Universidad Modelo.

La pasarela contó con invitados de honor, desde directivos de la Escuela y Universidad Modelo, así como diseñadores locales, influencers y medios de comunicación.

