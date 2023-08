Amarran a trabajador de la CFE en Valladolid

Vecinos de la colonia Santa Lucía, de Valladolid, amarraron a un poste a un empleado de la CFE, a manera de protesta porque llevan varios días sin electricidad en la zona, además de que en los últimos meses las afectaciones han sido constantes.

Según se explicó, ya son tres días que llevan con este problema, y cuando hoy llegó un trabajador de la paraestatal a la calle 27-A con 46 y 46-A para realizar las labores correspondientes, lo agarraron y lo amarraron a uno poste de la misma empresa.

Además, cerraron las calles del rumbo exigiendo que no les hagan remedios, sino que se tome en serio el problema que sufren y se le dé una adecuada solución.

Y es que indicaron que al no tener energía eléctrica en sus hogares por varios días consecutivos les afecta terriblemente, ya no sólo por la falta de ventiladores o climas para soportar el calor, sino porque además sus alimentos se echan a perder por no funcionar los refrigeradores.

En redes sociales circulan imágenes donde se observa al empleado de la CFE amarrado, pero no se ha dado a conocer qué fue lo que finalmente ocurrió, es decir, si se les atendió o si continúan con el pobre hombre sometido.