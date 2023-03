Es condenadamente difícil competir contra alguien que disfruta de lo que hace

Una vez leí que todas las personas que vuelan alto y son halagadas por ser un referente en su sector, profesión o actividad, están enamoradas de su trabajo.

También llegué a escuchar que es imposible ser bueno en algo que no se disfruta, ambas afirmaciones las he tenido presentes mientras camino por esta vida, y en verdad he conocido gente que parece dar garantía de ello.

La última entrevista que tuve la oportunidad de realizar en la Filey 2023, fue para mí muy añorada, algo así como la cereza del pastel. Sucedió que el reconocido periodista Jorge Zarza, no conforme con ser un referente de la comunicación, un informador espontaneo que ha divulgado por casi tres décadas la noticia oportuna, transmitiendo importantes acontecimientos que han sucedido en nuestro país y en el mundo, decidió publicar su primer libro.

Con esta obra Zarza nos regaló una imagen diferente a quienes vimos aquellas exclusivas noticias por la televisión, transmitidas por el impecable e inamovible periodista y comunicador.

En su libro “En el lugar de los hechos”, nos permite mirar desde otro ángulo su realidad, para conocer al hombre que mientras comparte la información, es padre, esposo y amigo. Nos muestra cómo informa un ser humano normal, mientras soporta, enfrenta, resiste, vive y siente todo lo que su carrera implica.

“El cuerpo sin vida de un hombre vestido con pantalón de mezclilla y camiseta blanca estaba atado a un poste con un cinturón de cuero negro. Parecía un guiñapo. Todo indicaba que al momento del huracán él mismo anudó su cintura para no ser arrastrado por la corriente. Fue la primera vez que vi a una persona muerta. Y sería la primera de muchas”, relata Jorge Zarza al compartir su reportaje sobre el huracán Paulina.

No pude evitar ponerme a pensar que mientras esa escena seguía en su mente, Jorge Zarza se presentó frente a su público, en una transmisión en vivo, informando los detalles del fenómeno meteorológico, con una actitud controlada y enfocada en cumplir su labor, y como él existen otras personas que se enfrentan a panoramas similares en su día a día.

“Los periodistas enfrentamos circunstancias difíciles, pero todos lo hacemos, ¿qué me dices del cirujano que entra al quirófano, con la finalidad de salvar la vida de una persona?, es tan importante como que el abogado gane el juicio y salve a su cliente de la cárcel; tan complicado como la labor del clavadista para lograr el 10 perfecto, porque representa a su país. No somos los únicos que tenemos una responsabilidad, todos tenemos una historia que contar”, me dijo con seguridad Jorge.

Luego de escucharlo quedé convencida de que para hacer un buen trabajo y llegar lejos con tu labor, tienes que amar lo que haces.

Son varios los relatos y las emociones que Zarza dejó guardados en este libro, pero muchos más los que seguramente lleva en el corazón. Y estoy completamente convencida de que, si él no amará lo que hace, no habría llegado hasta donde está hoy. Y tú, ¿amas lo que haces?