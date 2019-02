William Sierra/MÉRIDA

El ambulantaje es un tema muy delicado, pero de no atacarse adecuadamente podría salirse de las manos de las autoridades municipales, de ahí que se está atendiendo con sumo cuidado, analizando varias estrategias, expresó Alejandro Gil Sandoval, subdirector de Mercados.

De hecho, actualmente no hay casi ninguna calle en el Centro Histórico en la que no haya vendedores ambulantes, pese a que, según el funcionario municipal, no autorizan permisos para uso de suelo en los primeros cuadros de la ciudad.

Gil Sandoval manifestó que a diario reciben muchas solicitudes para uso de suelo en el Centro de la ciudad, pero las instrucciones son que no aumente el comercio informal, de modo que no lo autorizan.

“Quizá tengamos algunos casos muy dramáticos, como falta de capacidad o por edad, pero en estas situaciones lo que hacemos es canalizarlos a otras áreas donde puedan tener alguna ayuda”, indicó.

Entrevistado en los bajos del Palacio Municipal, Gil Sandoval señaló que también se ha notado que hay mucha gente emprendedora que quiere iniciar un negocio y a ellos normalmente les dice que acudan a los centros de emprendimiento para que reciban una orientación educacional para comenzar su comercio.

“La gente debe entender que no es sólo tener un espacio público, eso no te garantiza que vas hacer un negocio, hay que pensar un poco más. Hay que irte al modelo del producto, a la marca, de tal manera que se consiga el éxito”, indicó.

El funcionario admitió que hay mucha presión de los ambulantes, los cuales se instalan en diversos puntos de la ciudad y, aunque hay inspectores que constantemente pasan para retirarlos, en un momento están de nuevo en el sitio.

“Esto es como un carrusel, y es algo permanente, por eso el alcalde Renán Barrera Concha tiene el proyecto de apoyar a este sector social, que requiere una oportunidad, pero sin afectar a terceros. Si eso significa un negocio, un empleo o un oficio hay que ver de qué manera se le puede apoyar”, comentó.

Enfatizó que en esta administración municipal no están coartando alguna inquietud de emprender un negocio, al contrario, la política es canalizarlos a direcciones en las que puedan desarrollarse.

“En mi caso si no te puedo otorgar el espacio, te canalizó a otra instancia en la que se podría resolver tu situación”, finalizó.