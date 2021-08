“Amigo de la salud” vigilarán que se respete el protocolo contra el coronavirus en las escuelas

MÉRIDA, Yucatán.- En Yucatán, dos mil 470 planteles de educación básica tendrán a partir del lunes 30 de agosto un “Amigo de la salud”, que se encargará de garantizar que el estado de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria sea el adecuado y se respeten las medidas preventivas contra el coronavirus.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) dio a conocer que el “Amigo de la salud” permanecerá a las puertas de cada escuela para medir la temperatura de los alumnos, aplicar gel antibacterial y, en caso de detectar algún síntoma de enfermedad, trasladarlo al centro de salud más cercano.

La Segey precisó que en la prevención de contagios ante la contingencia sanitaria, el primer filtro serán los padres de familia, que deberán estar atentos a las condiciones de salud de sus hijos; el segundo serán los “Amigos de la salud’, y el tercero será el maestro, que estará pendiente de ver si algún niño tiene algún síntoma, de ser así, de inmediato llevarlo al centro de salud más cercano.

Reconoció la colaboración y participación de los padres de familia ante el regreso a las aulas en el Estado.

“Estamos seguros que contaremos con su valioso apoyo, no olvidemos que el primer filtro serán los padres de familia, que nos ayuden a vigilar que el niño esté en buen estado de salud, no llevarlo a la escuela si tiene fluidos, un poco de temperatura, tos; mejor ser precavidos y no llevarlo a la escuela. Si todos ponemos de nuestra parte las cosas van a salir mejor”, indicó la Segey.

Agregó que en los últimos días y durante esta semana el titular de la dependencia ha sostenido reuniones con los coordinadores de los Centro de Desarrollo Educativo (CEDE), con los jefes de sector y supervisores, afinando los últimos detalles para la impartición educativa que se aplicara bajo el nuevo “Protocolo de Regreso Seguro a las Aulas Escolares”, del que se informa en nota aparte.

“Si todos ponemos de nuestra parte las cosas saldrán bien, no olvidemos que es responsabilidad de toda la sociedad, no solamente del gobierno, si cada quien ponemos nuestro granito de arena estamos seguros que vamos a salir adelante”, acotó la Secretaría de Educación estatal.

