MÉRIDA, Yucatán.- El proyecto emblemático del Periférico de Mérida que incluye su rehabilitación total, terminar los carriles de baja velocidad, los pasos peatonales, entre otros aspectos, es uno de los tres proyectos considerados como prioritarios de infraestructura que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Yucatán, envió a su homólogo nacional para que incluya en un paquete de 230 proyectos que se presentará ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

En días pasados, la CMIC anunció que el plan nacional, que asciende a 300 mil millones de pesos, se presentará ante el estancamiento de la propuesta que los empresarios presentaron al gobierno federal hace más de ocho meses.

Se informó que con los proyectos de todas las entidades federativas del país, se busca hacer frente a las afectaciones económicas generadas a causa de la pandemia decretada desde marzo pasado.

Al respecto, el presidente de la delegación estatal, Raúl Aguilar Baqueiro, indicó que se enviaron los proyectos más significativos, recalcando con mayor énfasis el correspondiente al periférico.

“La información que mandamos la pedimos debidamente con todas las reservas de que todavía no han sido anunciadas, entonces hubo esa confianza, no me gustaría darte un dato impreciso”, recalcó.

Reconoció que la industria de la construcción no será igual después de la pandemia, pues aunque son considerados dentro de las actividades esenciales y que se reactivaron desde hace dos meses, los datos muestran que de enero a mayo comparado con el mismo periodo del año pasado, el valor de producción de las empresas constructoras del Estado presentó una caída del 32 por ciento en términos reales, equivalente a dos mil 117 millones en pesos corrientes.