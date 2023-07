Ante signos de narcisismo, buscar ayuda profesional

El programa de radio “Salvemos una Vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, tuvo como invitado al psiquiatra Arsenio Rosado Franco, director del Instituto de Salud Mental de Yucatán, quien habló del tema “Personas narcisistas”.

La conductora en esta ocasión, Mary Liz Escalante, abrió la emisión mencionando que en la vida cotidiana se encuentran personas narcisistas en el trabajo, en una relación amorosa o entre amigos, por lo que es necesario conocer de este tema para saber si se está tratando con este tipo de individuos.

Arsenio Rosado dijo que siempre es relevante hablar de este tipo de trastornos de personalidad para romper el estigma que hay sobre ellos.

“El narcisismo se define como un trastorno de la personalidad que es cuando hay una pauta inflexible de comportamiento, pensamiento y emoción, que nos lleva a tener conflictos con uno mismo y con los demás. Hay trastornos excéntricos o raros, como la esquizofrenia, y los inestables, que es donde se encuentra el narcisismo; hay otros que tienen que ver con dependencia o ansiedad”, expuso.

Explicó que es normal tener una autoestima sana y quererse a sí mismo, sentir que se es digno y valioso. Sin embargo, en el caso del narcisismo hay una pauta de pensamiento y emoción.

“Es una persona centrada en sí misma y que tiene grandes fantasías de éxito y control. Siente que se merece todo sin dar nada a cambio y que es tan especial y tan único que puede romper las reglas sociales y siente la necesidad de admiración por logros reales o irreales”, explicó.

Agregó que “desafortunadamente, estas personas tienen una gran falta de empatía, es no ponerse en los zapatos de otra persona y saber qué es lo que siente y partir de eso crear una buena relación de pareja o amistad. También tienen problema con el manejo de la ira, cuando no se cumplen sus deseos como quieren, llegan a tener episodios de ira o de venganza hacia los demás”, indicó el psiquiatra.

Un ser único y especial

El especialista en salud mental agregó que el narcisista tiene la sensación de que es único y especial en el planeta y por ese solo hecho tiene derecho a todo, incluso pasando sobre los derechos de los demás.

“Sienten que no tienen que hacer fila, que por su color de piel deben recibir un trato especial o que por tener ciertas habilidades el mundo debe hacer todo por atenderle; desafortunadamente, esto en muchas personas dependientes genera relaciones de pareja o amistad en las que uno explota y otro es explotado. Tiene un sentido de importancia que esta fuera de toda razón y se siente mal cuando no le dan la importancia que cree merecer. Discutirá y peleará por ello”, expresó.

Mary Liz Escalante preguntó al invitado cómo se puede saber si la persona con la que se está tratando es un narcisista.

Arsenio Rosado dijo que estas personas normalmente no llegan a la consulta médica porque sienten que no tienen necesidad, ya que tienen la percepción de que están bien y que los demás son los que están mal.

“El narcisista va a ir a consultar cuando esté a punto de divorciarse y le conviene, cuando un juez le ordene acudir o cuando un superior en su trabajo le ponga la pauta. Aceptará ir a un especialista cuando haya vivido varias consecuencias de su conducta, como perder una pareja, un trabajo y tener aislamiento social”, detalló.

Señales de alerta

Sobre los signos para detectar a una persona narcisista, el psiquiatra dijo que cuando en una relación se está enojado y se siente que tiene la mayor carga económica y de trabajo en la casa, cuando se solicita algo y no se le da, cuando las expectativas no se cumplen o ante una circunstancia en que se necesita ayuda, la pareja o amigos no se la proporcionan, se puede pensar que se está tratando con una narcisista.

“Cuando tengo un jefe que me hace trabajar 12 o 16 horas al día aunque mi horario es de ocho horas o no le importa si me llama en la madrugada para terminar algo que le corresponde a él, o cuando una persona utiliza a otra; por ejemplo, en la pareja cuando uno antepone sus intereses y no es capaz de compartir, podemos pensar que estamos ante un narcisista”, mencionó el doctor Rosado Franco.

El invitado señaló que los ególatras son personas controladoras, no aceptan sus errores porque consideran que su forma de conducta es la correcta.

“Vivir con un narcisista es muy difícil, así como satisfacer sus necesidades, nunca vamos a estar a la altura porque tiene fantasías de poder ilimitado y de controlar todo, por eso tienen que buscar ayuda los que están cerca de él, porque pueden caer en codependencia y salir muy afectados”, aseveró.

Por último, el psiquiatra recomendó a las personas que sospechan de estar en una relación cercana con un narcisista, que busquen ayuda profesional en salud mental.

“Debemos entender que hay varias pautas que no son propias de un narcisista, como el consumo de sustancias, que hace que cambie su carácter; puede ser un trastorno bipolar o depresivo. Por eso hay que buscar ayuda psicológica ante cualquier de estos signos de una relación de violencia o abuso. Hay terapias de pareja, familiares, y muchas herramientas que podemos utilizar”, finalizó.