Los tiempos han cambiado, hace muchos años no se podía escuchar música o prender la televisión, muchos menos viajar e ir a la playa en el Viernes Santo se consideraba como un pecado disfrutar mientras Jesucristo vivía su pasión y muerte este día, manifestó el obispo auxiliar de Yucatán, Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz.

“Tristemente por todo las tecnología que tenemos a la mano se ha perdido ese espíritu penitenciario, incluso hace varios años en el Viernes Santo no se trabajaba, era día inhábil totalmente. Ahora, mucha gente se va a la playa desde el jueves o días antes”, señaló.

La Semana Santa es la última de la Cuaresma, durante estos días la Iglesia Católica recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Existen muchos mitos y tradiciones que giran alrededor de este tiempo, unas provienen de la religión y otras de las tradiciones de la gente.

Hace algunos años las abuelas o mamás decían que en Semana Santa no se debe consumir carne de puerco o res, comer chocolate ni tomar alcohol antes del Domingo de Pascua, así como no participar de fiestas, escuchar música y evitar los juegos de azar. El Viernes Santo no se debe limpiar la casa ni barrer el suelo porque equivale a barrer la cara de Cristo.

La creencia popular decía que las personas que tenían relaciones sexuales durante Semana Santa podían quedar “pegados” hasta la Pascua, por este motivo no se celebran matrimonios. El Sábado de Gloria se rinde luto previo al Domingo de Resurrección. La comunión sólo se puede dar como viático, las parejas cristianas no se pueden casar ni se puede administrar otro sacramento, con excepción de la penitencia y la Unción de los Enfermos.

Piden mantener el espíritu de la Semana Santa

Mena Díaz dijo que es importante mantener el espíritu penitenciario en estos días, hay que ver la manera de que la gente entienda que tiene que aprovechar este tiempo para su propia conversión, para su cambio de actitud. La palabra de Dios pide ser buenos con el prójimo, aunque no sea católica la persona o profese otra religión. Es de cajón.

“Si hago mi reflexión y analizo cuántas actitudes malas tengo y el Viernes Santo tengo fe, en ese señor que está en la Cruz. Cristo murió por mis pecados para que yo cambie, entonces más tengo que aprovechar esta oportunidad”, indicó.

Comentó que el verdadero sentido de la Cuaresma es privarse de algo que nos gusta comer o hacer y lo que se ahorra de ello dárselo al más necesitado. Lo importante de este tiempo es ayudar al prójimo, se debe respetar el no comer carne el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, hay que conservar el espíritu penitenciario.

El prelado dijo que junto con eso cambiar las actitudes por eso dice el profeta Isaías, el ayuno que yo quiero es que dejen de tener actitudes vengativas contra los demás, ayunar de las malas actitudes.