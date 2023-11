Anuncian concierto de LP en Mérida

La cantante estadounidense LP (Laura Pergolizzi) ofrecerá un concierto en Mérida, según se dio a conocer esta mañana a través de redes sociales.

La intérprete y compositora norteamericana ofrecerá un concierto en el Foro GNP de la capital yucateca el próximo 7 de febrero, en punto de las 20:00 horas.

Esta fecha es parte de su tour Love Lines, de la cual ofrecerá en total cuatro fechas en nuestro país.

Arranca el 3 de febrero en Monterrey, para posteriormente presentarse el 5 en Guadalajara, el 7 en Mérida y cierra el 10 de febrero en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Al anunciar esta gira, LP compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales:

"¡¡México!! ¡Vamos! Me dirijo hacia ti en febrero. Pongan sus alarmas, y nos vemos muy pronto. Te amooooo (SIC)".



La estadounidense es mundialmente conocida por su éxito Lost On You y temas como One Last Time, Other People, entre muchos otros temas.

También se dio a conocer que la preventa para los boletos se realizará el próximo martes 7 de noviembre y un día después iniciará la venta general.